Дезодорант / © Pixabay

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Характерний запах тіла, який часто асоціюють із людьми похилого віку, не обов’язково пов’язаний із недостатньою гігієною або звичками людини. Його поява може бути наслідком природних біологічних змін шкіри, які починаються вже приблизно після 40 років.

Про це пише угорське видання Egeszseg Kalauz.

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Чому змінюється запах тіла

З віком змінюється склад шкірного сала, яке утворює природний захисний шар на поверхні шкіри. Деякі жирні кислоти стають більш схильними до окислення, унаслідок чого утворюються речовини зі специфічним запахом.

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Однією з них є 2-ноненаль — органічна сполука, яку дослідники пов’язують із характерним запахом тіла під час старіння. Вона утворюється внаслідок окислення ненасичених жирних кислот омега-7 на поверхні шкіри.

Цей запах описують як жирний, трав’янистий або злегка затхлий. Він відрізняється від звичайного запаху поту, тому використання традиційних дезодорантів та антиперспірантів не завжди допомагає його усунути.

Біологічний процес може початися вже у 40 років

Хоча характерний запах найчастіше асоціюють із похилим віком, відповідні зміни можуть розпочинатися значно раніше.

Під час японського дослідження хімічного складу запаху тіла людей різного віку 2-ноненаль виявили у представників вікової групи від 40 років.

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Водночас дослідники наголошують, що вибірка була відносно невеликою. Тому 40 років не можна вважати чіткою віковою межею: час появи та інтенсивність таких змін індивідуальні.

Видання також звертає увагу на дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE. Воно показало, що запах тіла старших людей не обов’язково є інтенсивнішим або неприємнішим, ніж у молодших. Отже, негативне сприйняття такої особливості може бути пов’язане і з упередженнями щодо старіння.

Чому дезодоранти не завжди допомагають

Звичайні антиперспіранти зменшують потовиділення, а дезодоранти переважно нейтралізують або маскують запахи, пов’язані з діяльністю бактерій. Однак утворення 2-ноненалю відбувається внаслідок інших хімічних процесів, які ці засоби не блокують.

Тому збільшення кількості парфумів або використання сильніших дезодорантів не обов’язково дасть результат. Натомість важливо підтримувати регулярну гігієну, очищувати шкіру та своєчасно змінювати одяг і постільну білизну, які можуть накопичувати запахи.

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Водночас раптова або суттєва зміна запаху тіла не завжди пояснюється віковими процесами. Вона може бути пов’язана із захворюваннями або побічною дією ліків, тому за таких обставин варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, старіння організму не починається раптово з появою зморшок і не відбувається однаково в усіх людей. На цей процес впливають генетика, довкілля, спосіб життя, перенесені захворювання і доступ до медичної допомоги. Водночас навіть у віці понад 60 років, який традиційно вважають початком старості, можна зберігати активність, самостійність та ясність розуму.

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