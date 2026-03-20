Дідімелла малини

Що таке дідімелла, перші ознаки ураження, фактори поширення

Дідімелла, яку в народі часто називають пурпуровою плямистістю, вважається одним із найпідступніших захворювань малинників.

Головним винуватцем хвороби є патогенний гриб Didymella applanata Sass. Першими під удар потрапляють молоді пагони поточного року, на нижній частині яких, переважно навколо бруньок, виникають фіолетові плями. З часом хвороба захоплює і листя: його черешки стають фіолетовими, а на пластинах розростаються бурі ділянки з широкою жовтою облямівкою.

У міру розвитку плями збільшуються і піднімаються вище, іноді охоплюючи стебло щільним кільцем. На пагонах минулого року плями стають бурими, а чіткою ознакою ураження є відшарування кори.

Грибок руйнує тканини стебла, що критично погіршує провідність поживних речовин. Після зими на пошкоджених ділянках з’являються глибокі тріщини, а пагін може повністю висохнути ще до початку плодоношення. Ослаблені кущі стають легкою мішенню для малинової галиці, що разом може призвести до повної загибелі ягідника.

Навіть за незначного ураження ягоди дрібнішають, а через відмирання бруньок у нижній частині стебла плодоношення зміщується на саму верхівку. Грибок здатен зберігатися у ґрунті дуже довго (8–10 років). Важливо пам’ятати, що Didymella також вражає огірки (аскохітоз) та томати (рак стебла), тому вони є поганими сусідами для малини.

Патоген зимує на хворих рештках, в опалому листі та у верхньому шарі землі. Спори атакують молоду поросль вже на початку літа за температури вище +15°С та високої вологості. Вітер здатен розносити заразу на десятки метрів.

Розвитку дідімелли сприяють загущені посадження, низини та надмірне захоплення азотними добривами, які роблять тканини рослин занадто м’якими.

Дідімелла на малині

Радикальні та часткові заходи боротьби з дідімеллою

Через складність лікування багато садівників змирилися з втратами, проте хворобу можна перемогти, якщо застосувати комплексний та послідовний підхід.

У разі тотального зараження найбільш дієвим методом є повне зрізання кущів під корінь. Важливо не залишати пеньків, зрізаючи стебла трохи нижче рівня поверхні землі. Після цього кореневища можна пересадити на нову сонячну ділянку з дистанцією між рослинами не менше 1 метра.

Якщо хвороба проявилася лише на окремих пагонах, їх видаляють одразу після плодоношення. Всі зрізані гілки, старе листя та мульчу необхідно негайно спалити.

Сезонний календар лікувально-профілактичного оброблення малини

Ефективна боротьба з дідімеллою вимагає від садівника дисципліни протягом усього року. Оскільки грибок здатен виживати у найсуворіших умовах, захисні заходи мають бути послідовними та залежать від стадії розвитку рослини.

Осінній етап: викорінення інфекції перед зимівлею

Коли активний сезон завершується, на початку листопада настає час для найбільш потужного оброблення. У цей період малинник обприскують концентрованим 7% розчином сечовини (700 г добрива на 10 літрів води). Така висока концентрація азоту буквально випалює спори грибів на листі та прискорює його опадання. Для посилення ефекту до сечовини часто додають залізний купорос (300 г на 10 л). Після повного листопаду рекомендується провести додаткове оприскування пагонів та ґрунту 1% мідним купоросом. Важливо суворо дотримуватися дозування: використання 2-3% розчину мідного купоросу є небезпечним, оскільки агресивна концентрація може спалити тонку кору та ніжні бруньки малини.

Рання весна: захист у стадії пробудження

Наступний критично важливий етап припадає на кінець березня або початок квітня, поки рослина ще перебуває у стані спокою. Садівники проводять повторне викорінювальне оброблення 1% мідним купоросом або 7% сечовиною. Як тільки бруньки починають набрякати, переходячи у стадію «зеленого конуса», використовують контактні препарати на основі міді, такі як Медян Екстра, Купроксат, Скор, Хорус, які створюють на поверхні рослин захисний бар’єр.

Початок літа: захист молодої порості

З настанням стабільного тепла, коли молода «кропивка» виростає до 20–30 см, настає час для системних фунгіцидів. Такі препарати як «Скор» або «Магнікур Сенсейшн» проникають всередину тканин і забезпечують захист на термін не менше трьох тижнів. Також у цей період, безпосередньо перед цвітінням, доцільно використовувати «Топаз» або «Джек Пот», які надійно захищають молоді пагони від проникнення грибка в період його найбільшої активності.

Середина літа: біологічний захист та вентиляція

У розпал плодоношення використання агресивної хімії заборонено. У цей період застосовують біопрепарати на основі сінної палички: «Фітоспорин-М», «Фітоцид-р» або «Бітоксибацилін». Їх необхідно використовувати регулярно, кожні 10–15 днів. Паралельно проводять гігієнічні процедури: видаляють слабку поросль, залишаючи лише 6–8 найсильніших пагонів, та обривають листя на висоті до пів метра від землі для кращої циркуляції повітря.

Кінець літа та початок осені: відновлення та імунітет

Одразу після завершення збирання врожаю необхідно вирізати всі гілки, що відплодоносили, та пагони з ознаками ураження. Після очищення ділянки молоду поросль обробляють препаратами «Хорус» або «Мобіль», які ефективні навіть за прохолодної погоди (від +3 до +18°С). Щоб зміцнити імунітет перед морозами, до розчину додають антистресові препарати, такі як «Епін-Екстра» чи «Мегафол», та калійні добрива (монофосфат калію або сульфат калію). Калій зміцнює клітинні стінки малини, роблячи її значно стійкішою до майбутніх атак патогенів.