Дігтярне мило: для чого воно потрібне і навіщо його скуповують десятками брусків

Яка користь дігтярного мила / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Ще декілька десятиліть тому дігтярне мило можна було знайти в кожній оселі. Його вважали універсальним засобом — від прання до догляду за шкірою. І хоча з появою ароматних гелів і шампунів воно дещо відійшло на другий план, сьогодні дігтярне мило переживає справжнє відродження. Люди знову скуповують його десятками брусків, і на це є вагомі причини — натуральність, лікувальні властивості та надзвичайна ефективність.

Що таке дігтярне мило і з чого воно зроблене

Основний компонент продукту — це березовий дьоготь, який отримують із кори берези методом сухої перегонки. Саме цей інгредієнт надає милу характерного темного кольору й специфічного запаху. Дьоготь має потужні антисептичні, протизапальні та загоювальні властивості, тому мило з ним — це справжній природний антибактеріальний засіб.

Яка користь дігтярного мила для побуту, здоров’я та краси

Для шкіри обличчя та тіла. Дігтярне мило ідеально підходить для проблемної та жирної шкіри. Воно очищує пори від забруднень і себуму, допомагає боротися з акне, висипами, подразненнями, знімає запалення після гоління чи депіляції. А також усуває неприємний запах поту. Регулярне використання нормалізує роботу сальних залоз і робить шкіру чистішою без агресивної дії.

Для волосся і шкіри голови. Фахівці радять дігтярне мило людям, які страждають від лупи, себореї та випадіння волосся. Його компоненти покращують кровообіг у шкірі голови, зміцнюють корені й стимулюють ріст нових волосин. Після миття варто обов’язково нанести кондиціонер або трав’яне ополіскування, щоб волосся залишалося м’яким.

Для дому та побуту. Дігтярне мило чудово виводить плями з тканин, дезінфікує кухонні поверхні, відлякує комах завдяки своєму запаху, підходить для миття лап домашнім тваринам після прогулянок.

Чому дігтярне мило скуповують десятками брусків