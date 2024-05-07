Дині виростуть розміром з голову: ось який чудо-метод потрібно використовувати — і жодної хімії

Кожен городник мріє виростити у себе на ділянці соковиту і велику диню. Але ця рослина потребує ретельного догляду та правильного підживлення. Тільки тоді ви можете розраховувати на урожай.

Для дині особливо важливі регулярне прополювання бур'янів для циркуляції повітря, тепло, достатнє поливання та правильне підживлення органічними добривами. Культуру фахівці радять садити виключно на добре освітленій ділянці.

Добрива для дині не обов'язково купувати, їх можна з легкістю приготувати самостійно. Основні переваги такого підживлення: стимулювання зростання, безпека, збільшення плодоношення та покращення смакових якостей. Дині найбільше потребують азоту, магнію та калію. Через брак цих мікроелементів листя рослини буде жовтіти, починає скручуватися, а плоди виростають не солодкими.

Що любить розсада дині після висаджування у відкритий ґрунт? Як першу підгодівлю городники радять використовувати деревну золу. Вона допомагає захистити рослину від шкідників та комах, зміцнює її імунітет, живить тими вітамінами, які потрібні для швидкого зростання.

Щоб приготувати таке підживлення, візьміть 10 л води, розчиніть в ній 250 г золи, настоюйте приблизно 4 години, а після цього підливайте під корінь.

Це добриво рекомендують використати через 14 днів після висаджування у відкритий ґрунт. Повторювати необхідно кожні 3 тижні. Додатково можна також вносити по 1 ст. ложці сухої деревної золи під корінь, а потім рясно поливати водою (обов'язково нагріти її перед цим на сонці).

Після цього вноситься добриво на основі курячого посліду. Його розмішують у 10 л води, а потім поливають під корінь. Роблять це у період, коли на рослині починають формуватися зав'язі.

Чим ще можна підживити диню? Чудовим варіантом підживлення для динь вважається "зелене добриво". У бочку з водою додають будь-яких бур'янів (там обов'язково повинні бути кульбаби та кропива) та 1 склянку деревної золи. Це все перемішується, накривається кришкою та настоюється протягом 10 днів. Перед підживленням добриво розводять (на відро води 1 л готової сумішші). Підливають під корінь.

Важливо не забувати прищипувати рослину. Так ви зможете перенаправити живлення у плоди.

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