Дірка на куртці: експрес-метод із яйцем полагодить її за хвилину

Мало хто знає, що невелику дірку на верхньому одязі можна тимчасово полагодити за допомогою звичайного яйця.

Тетяна Мележик
Як заклеїти діру на куртці

Як заклеїти діру на куртці / © pexels.com

Цей трюк стане у пригоді під час подорожі, коли потрібно швидко приховати дефект, але під рукою немає нитки з голкою.

Що вам знадобиться:

  • сире куряче яйце;

  • ватна паличка;

  • пергаментний папір;

  • праска.

Покрокова інструкція:

  1. Спочатку потрібно відокремити білок від жовтка. Нам знадобиться лише білок, який слід перелити в чисту ємність.

  2. Змочіть в ньому ватну паличку, обережно нанесіть на внутрішні краї дірки з виворітного боку. Уникайте потрапляння на лицьовий бік.

  3. З’єднайте краї тканини, щільно притисніть їх.

  4. Накрийте місце пергаментним папером, прогладьте за середньої температури протягом 3-5 секунд.

Яєчний білок під дією тепла згуститься і виконуватиме роль природного клею, скріпивши волокна. Після охолодження курки з лицьового боку місце з діркою стане непомітним.

Важливо! Такий метод підійде лише для невеликих рівних дірок і щільних тканин. Ефект від нього тимчасовий: після першого ж прання тканини знову розклеяться. На нубуку, замші, делікатних і кольорових тканинах краще не використовувати.

