Дірка на куртці: експрес-метод із яйцем полагодить її за хвилину

Як заклеїти діру на куртці

Цей трюк стане у пригоді під час подорожі, коли потрібно швидко приховати дефект, але під рукою немає нитки з голкою.

Що вам знадобиться:

сире куряче яйце;

ватна паличка;

пергаментний папір;

праска.

Покрокова інструкція:

Спочатку потрібно відокремити білок від жовтка. Нам знадобиться лише білок, який слід перелити в чисту ємність. Змочіть в ньому ватну паличку, обережно нанесіть на внутрішні краї дірки з виворітного боку. Уникайте потрапляння на лицьовий бік. З’єднайте краї тканини, щільно притисніть їх. Накрийте місце пергаментним папером, прогладьте за середньої температури протягом 3-5 секунд.

Яєчний білок під дією тепла згуститься і виконуватиме роль природного клею, скріпивши волокна. Після охолодження курки з лицьового боку місце з діркою стане непомітним.

Важливо! Такий метод підійде лише для невеликих рівних дірок і щільних тканин. Ефект від нього тимчасовий: після першого ж прання тканини знову розклеяться. На нубуку, замші, делікатних і кольорових тканинах краще не використовувати.