Дірка на куртці: експрес-метод із яйцем полагодить її за хвилину
Мало хто знає, що невелику дірку на верхньому одязі можна тимчасово полагодити за допомогою звичайного яйця.
Цей трюк стане у пригоді під час подорожі, коли потрібно швидко приховати дефект, але під рукою немає нитки з голкою.
Що вам знадобиться:
сире куряче яйце;
ватна паличка;
пергаментний папір;
праска.
Покрокова інструкція:
Спочатку потрібно відокремити білок від жовтка. Нам знадобиться лише білок, який слід перелити в чисту ємність.
Змочіть в ньому ватну паличку, обережно нанесіть на внутрішні краї дірки з виворітного боку. Уникайте потрапляння на лицьовий бік.
З’єднайте краї тканини, щільно притисніть їх.
Накрийте місце пергаментним папером, прогладьте за середньої температури протягом 3-5 секунд.
Яєчний білок під дією тепла згуститься і виконуватиме роль природного клею, скріпивши волокна. Після охолодження курки з лицьового боку місце з діркою стане непомітним.
Важливо! Такий метод підійде лише для невеликих рівних дірок і щільних тканин. Ефект від нього тимчасовий: після першого ж прання тканини знову розклеяться. На нубуку, замші, делікатних і кольорових тканинах краще не використовувати.