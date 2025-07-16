Дірки на капусті: які шкідники їх роблять та як врятувати майбутній урожай

Дірки на капусті

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Кожен садівник прагне отримати гарний і здоровий урожай, і поява дірок на капустяному листі стає тривожним сигналом. Ці пошкодження не лише псують зовнішній вигляд овоча, роблячи його непридатним для вживання у свіжому вигляді, а й свідчать про активність шкідників або хвороб, що загрожують усій рослині. Розуміння причин появи дірок та своєчасні заходи боротьби є ключовими для збереження майбутнього врожаю.

Дірки на капусті: хто їх робить, як розпізнати шкідників

Дірки на капусті найчастіше є результатом «роботи» різноманітних шкідників, проте іноді можуть вказувати й на інші проблеми.

Шкідники, що прогризають капустяне листя

Капустяний білан (гусениці) . Зелені гусениці з жовтими смужками, що з’являються з яєць, відкладених метеликами. Вони здатні прогризати великі отвори та навіть з’їдати значну частину листя.

Капустяна совка (гусениці). Бурі гусениці, які переважно харчуються по краях листя, залишаючи зубчасті прогризи.

Слимаки та равлики. Ці молюски залишають на листках подовжені слизькі сліди та дірки неправильної форми. Вони особливо активні у вологу погоду.

Хрестоцвіті блішки. Дрібні жучки, що прогризають у листі численні дрібні дірочки, схожі на уколи. Це дуже поширений шкідник, особливо навесні.

Капустяна попелиця. Дрібні зелені або сірі комахи, що висмоктують соки з листя. Це призводить до деформації листя, пожовтіння та, у кінцевому підсумку, до появи дрібних отворів. Також попелиця залишає липкий наліт (медвяну росу).

Капустяна міль (личинки). Її личинки прогризають дрібні круглі дірки, часто ховаючись на зворотному боці листя. Білі крапки на нижній стороні листка можуть бути яйцями молі.

Інші причини появи дірок

Нестача кальцію . Якщо дірочки з’являються по краях листя, потім буріють і відмирають, це може свідчити про дефіцит кальцію в ґрунті.

Деякі грибкові інфекції, наприклад, чорна ніжка, можуть спричиняти появу бурих плям з подальшим утворенням дірок на листі. Перезволожений ґрунт сприяє розвитку таких хвороб.

Як діагностувати шкідників капусти

Розпочніть з ретельного огляду листя, шукаючи дрібні отвори, прогризені краї, а також яйця, личинок або самих шкідників (часто ховаються на зворотному боці листка).

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Круглі, рівномірні отвори частіше вказують на комах, таких як хрестоцвітна блішка або капустяна міль.

Великі, зубчасті прогризи — ознака гусениць або слимаків.

Липкий наліт на листі — характерна ознака попелиці.

Важливо враховувати сезонні особливості. Навесні дірки рідші, але до червня, коли капуста активно росте, шкідники стають значно активнішими, особливо у теплу (понад 20°C) та сонячну погоду. Регулярний огляд, наприклад, раз на тиждень після дощу, дозволяє вчасно виявити проблему та обрати правильні заходи.

Чим обробити капусту, якщо з’явилися дірки на листі

Методи боротьби з хрестоцвітою блішкою

Хрестоцвітна блішка — це дрібний жучок, який прогризає на капустяному листі численні дрібні дірочки, схожі на уколи.

Змішайте деревний попіл і тютюновий пил у пропорції 1:1 і припудріть листя рослин. Можна також змішати попіл з гашеним вапном. Робіть це в суху, безвітряну погоду. Повторюйте обробку тричі з інтервалом 4-5 днів.

Розведіть 1 склянку 9% оцту в 10 л води. Обприскуйте рослини ввечері.

Візьміть по 1 склянці подрібненого часнику та листя (пасинків) помідорів, пропустіть через м’ясорубку, розведіть у 10 л теплої води, процідіть і додайте 1 ст. л. рідкого мила.

Залийте 4 кг картопляного бадилля 10 л води, прокип’ятіть протягом 15 хвилин, дайте охолонути, процідіть і розведіть водою 1:1. Обприскуйте ввечері.

500 г свіжого листя та коренів кульбаби пропустіть через м’ясорубку, залийте 10 л води, добре перемішайте, процідіть і додайте 1 ст. л. рідкого мила.

Розведіть 1 чайну ложку нашатирного спирту в 1 л води. Цей розчин також є джерелом азоту для рослин.

Блішка не любить вологу, тому регулярний полив та розпушування ґрунту допоможуть її відлякати.

Методи боротьби з капустяною міллю та гусеницями

Гусениці капустяної молі, капустяного білана та капустяної совки здатні швидко пошкодити листя капусти.

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Регулярно оглядайте листя (особливо зі зворотного боку) та збирайте гусениць вручну. Яйця можна зішкрябати або змити сильним струменем води.

Використовуйте засоби на основі Bacillus thuringiensis (Бактоцид, Лепідоцид, Бітоксибацилін, Актофіт). Ці бактерії вражають травну систему гусениць, і вони перестають харчуватися. Обприскуйте рослини ввечері, коли гусениці найбільш активні.

Розчиніть господарське мило у воді (40-50 г на 10 л води) та обприскайте рослини. Мило закупорює дихальні шляхи гусениць та створює захисну плівку.

Використовуйте настої з різким запахом. 500 г свіжого полину залийте 5 л окропу, настоюйте 2 години. Обприскуйте рослини раз на 3-4 дні. Гіркий запах полину відлякує метеликів. 200 г подрібненого часнику залийте 5 л води, настоюйте добу, цей настій відлякує метеликів і перешкоджає відкладанню яєць.

Змішайте 1 склянку 9% оцту (або 200 мл) з 10 л води. Обробляйте листя ввечері, уникаючи попадання на корені.

200 г тютюнового пилу або листя залийте 10 л гарячої води, настоюйте 3 години, процідіть і додайте 1 ст. л. рідкого мила.

1 склянку деревного попелу розчиніть у 10 л води з додаванням 40 г мила. Обприскування ефективне для знищення гусениць та є підживленням.

Методи боротьби зі слимаками та равликами

Слимаки та равлики активні у вологу погоду, залишаючи дірки неправильної форми та слизові сліди.

Збирайте слимаків вручну рано вранці або пізно ввечері, коли вони найактивніші.

Вирийте невеликі канавки навколо грядки з капустою та присипте їх дно попелом, піском, подрібненою яєчною шкаралупою або горіховою шкаралупою. Слимакам важко пересуватися по шорсткій поверхні.

Можна також використовувати тонку плівку, розкладаючи її на ніч. Вранці під нею зберуться слимаки, яких можна буде легко зібрати.

Прикопайте ввечері поруч з капустяною грядкою лоточки з пивом, квасом, соком або розведеним варенням з дріжджами. Слимаки приваблюються запахом і тонуть.

Обробляйте ґрунт та рослин розчином оцту — 1 склянку 9% оцту розчиніть у 10 л води. Рясно поливайте капусту та землю навколо неї.

Спирт розбавляють з водою у пропорції 1:6 (або 10 мл нашатирю на 10 л води) та обприскують качани.

150 г гірчичного порошку змішайте з 5-8 л води і обробіть капусту методом обприскування. Можна також зволожити ним ґрунт.

Заваріть подвійну дозу меленої або розчинної кави та обприскайте кожен кущ капусти. Запах кави неприємний для молюсків.

Методи боротьби з попелицею

Попелиця висмоктує соки з рослин, деформує листя та залишає липкий наліт.

При невеликій кількості шкідників можна збити їх сильним струменем води зі шланга або розчавити скупчення попелиці вручну (у рукавичках).

Один з найпопулярніших і ефективних засобів проти попелиці — розчиніть 100 г господарського мила (або 300 г дігтярного, 250 мл зеленого мила) у 10 л теплої води. Обприскуйте капусту, зосереджуючись на нижній стороні листя та місцях скупчення попелиці.

1-2 склянки деревного попелу залийте 10 л гарячої води, додайте 50 г мила та дайте настоятися 24 години. Обприскуйте раз на тиждень.

200 г подрібненого часнику залийте 1 л води, настоюйте 5 днів. Потім розведіть 100 мл настою у 10 л води. Різкий запах відлякує попелицю. Обробляйте раз на 7-10 днів.

200 г тютюнового пилу або листя залийте 5 л води, настоюйте 2 дні. Процідіть і додайте 50 г мила. Нікотин є токсичним для попелиці.

50 мл нашатирного спирту розчиніть у 10 л води. Цей розчин діє як інсектицид та джерело азоту.

50 г червоного меленого перцю залийте 1 л води, дайте настояти 2 години. Розведений розчин (1:10) використовувати для обприскування.

Пам’ятайте, що ефективність народних засобів може варіюватися залежно від ступеня ураження та умов. Для досягнення найкращих результатів часто рекомендується комбінувати різні методи та регулярно оглядати рослини.