Діставайте заздалегідь з холодильника: кухарі розповіли, чому не можна смажити холодні яйця

Найпопулярнішим сніданком серед українців залишаються смажені яйця. Вони готуються дуже просто і швидко, але, виявляється, не всі знають, як їх правильно смажити.

На жаль, часто люди, поспішаючи, допускають одну важливу помилку, а саме — смажать яйця, які щойно витягнули з холодильника. Кулінари ж стверджують, що робити цього не варто.

Чому не можна смажити холодні яйця? Різкий перепад температури вплине на консистенцію майбутньої страви негативно. Як тільки на розігрітій сковородці опиниться холодне яйця, то його жовток дуже швидко затвердіє, а білок протягом довгого періоду часу залишатиметься рідким.

Якщо жовток вже готовий або навіть пересмажений, а білок все ще розтікається, то смачна вранішня яєчня точно у вас не вийде.

А ще через такий температурний режим смак яйця буде менш вираженим, тому ви не зможете повністю насолодитися своїм сніданком.

Кулінари застерігають, не поспішайте смажити яйця одразу після того, як ви дістали їх з холодильника. Нехай вони полежать за кімнатної температури хоча б хвилину-дві. А ще краще — діставайте яйця з холодильника заздалегідь, тоді у вас точно не буде жодних проблем.

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