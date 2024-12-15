Діти гризуть нігті: у чому причина і як з цим боротися

Звичка гризти нігті або онігофагія – це один з варіантів поганих звичок, які можуть формуватися у дітей, частіше віком від 3 до 7 років.

Це досить поширена проблема. У середньому, кожна третя дитина у віці від 3 до 10 років мала цю звичку. На сьогодні науковці вказують на генетичну схильність: діти, батьки яких гризли нігті, значно частіше гризуть нігті також.

Часто дитина гризе нігті неусвідомлено, відчуваючи нудьгу або занепокоєння. Але іноді це може бути ознакою більш серйозних прихованих проблем, таких як тривожність, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або обсесивно-компульсивний розлад. Однак не робіть поспішних висновків: якщо дитина гризе нігті, зазвичай це не вказує на наявність розладу, і потрібно звернути увагу на інші симптоми.

Таку звичку слід розглядати не як просто погану поведінку, а дивитися глибше. Якщо боротися лише із симптомом, наприклад, намазувати нігті спеціальним засобом, то проблема не зникне, а замість неї може з’явитися нова нав’язлива звичка.

Як допомогти дітям, які гризуть нігті

Якщо говорити про боротьбу саме зі звичкою, то важливо слідкувати за станом нігтів, тобто постійно їх підрізати (короткі нігті складніше гризти). Якщо дитина гризе нігті на великому пальці: можна використати пластир, щоб ізолювати його.

Наносьте спеціальний лак, який має гіркий присмак та робить процес кусання нігтів дуже неприємним.

Також фахівці радять придбати іграшку антистрес або мати жуйку без цукру, коробочку з натуральними льодяниками, це допоможе відволіктися.

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