216
2 хв

Туристки летіли до Франції, а опинились в Африці: як помилка працівника перетворила подорож на пригоду

Історія, як туристки зі США замість Франції потрапили в Туніс.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Аеропорт

Аеропорт / © Pixabay

Дві американки, які відпочивали в Римі, випадково сіли на рейс, що летів не до Франції, а до Тунісу. Через це вони опинились за 500 миль від запланованого місця призначення.

Про це пише People.

Брітні та її подруга Ханна планували дістатися Ніцци, Франція. Вже перебуваючи в літаку, вони вирішили уточнити маршрут і звернулися до пасажирів. Також бортпровідник, перевіривши їхні квитки, підтвердив, що вони летять до Африки. Другий член екіпажу порадив Брітні та Ханні залишатися в літаку та пересісти на інший літак після прибуття до Тунісу.

«Ми пропустили рейс, тому співробітник авіакомпанії в Римі переніс наш рейс. Але коли вони перенесли наш рейс, вони подумали, що ми сказали Туніс, Африка, але ні — ми сказали Ніцца, Франція, тому вони дали нам не той рейс», — пояснюють туристки.

Попри це, американок здивувало, що їм довелося самостійно оплачувати нові квитки до Франції. Відео дівчат швидко стали вірусними та зібрали безліч коментарів. Багато користувачів не повірили в їхню історію та розкритикували за неуважність. Дехто зазначив, що вони самі винні, оскільки не перевірили інформацію на посадкових талонах.

Нагадаємо, рейс United Dreamliner з Ньюарка до Гренландії повернувся назад після того, як в аеропорту призначення тимчасово зупинили перевірку безпеки через недостатню підготовку персоналу.

32-річна австралійка Медді Макрей перетворила звичайний транзитний переліт на справжній тижневий експеримент. Вона прожила в аеропорту Чангі в Сінгапурі цілих сім днів і поділилася своїм досвідом, що доводить: аеропорти можуть бути не лише місцем очікування, а й повноцінним пунктом призначення.

216
