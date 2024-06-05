Дівчина не розуміла, чому погано спить, поки не встановила камеру в кімнаті — відео та реакція Мережі

Запис з камери відеоспостереження здивував не лише господарку.

Дівчина скаржилася на погане самопочуття, оскільки вранці прокидалася втомленою. Вона не розуміла причину поганого сну, тож вирішила встановити камеру у себе в кімнаті.

Про це йдеться на сторінці дівчини у TikTok.

“Все на нічному відпочинку”, — жартівливо підписала своє відео дівчина.

До того, як переглянути відео з камери, дівчина думала, що бачить страшні сни, ніби прокидається поночі в обіймах незнайомця у своєму ліжку. Однак блогерці пощастило трохи більше, адже причина її недосипань виявилася простішою.

На відео господиня разом з чоловіком мирно спить в оточенні своїх кішок. Однак о 12 годині ночі на записі з’являється бунтар, якому явно не до смаку спокій і солодкий сон сім’ї.

Чорно-біле сибірське кошеня на прізвисько Отіс застрибує на свою господиню і просто атакує її своїми обіймами.

На відео можна помітити, як кошеня лащиться до дівчини, треться об її обличчя і лапками обіймає дівчину, яка намагається поспати. Судячи з таймінгу запису, кіт заважав своїй господині практично усю ніч — від 00:00 до 04:00.

Ролик закінчується, коли на відео відображається час — 4:30 ранку.

Реакція на відео глядачів

Багато людей зізналося, що не змогли б так довго чинити опір набридливому вихованцеві і послали б його спати в інше місце.

"Чесно, якби мені мій кіт не давав спати, то на одного бездомного кота стало б більше."

"Я думав, вона в кінці його об стіну жбурне."

"У неї вдома висипається тільки чоловік і цукор."

Деякі навіть позаздрили господині, здивувавшись, наскільки сильно її кошеня любить пеститися. Адже найчастіше кота насилу затягнеш в ліжко, щоб обніматися.

Нагадаємо, на українців чекає День літнього сонцестояння 2024 року, який відбудеться рівно о 23:50:20, 20 червня.

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