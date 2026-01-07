- Дата публікації
Дівчина економить тисячі доларів на оренді квартири: як їй це вдається
Американка відмовилася від власного дому та економить тисячі доларів на догляді за чужим житлом.
Тридцятирічна американка Алана Перріш знайшла спосіб повністю позбутися витрат на оренду та іпотеку, перетворивши нагляд за чужими будинками на стиль життя. Дівчина безкоштовно мешкає в оселях людей, які перебувають у від’їздах, забезпечуючи натомість порядок у приміщеннях та догляд за домашніми тваринами.
Своєю незвичайною історією жінка поділилася у TikTok.
Зараз Алана не має постійної адреси та подорожує різними штатами, тривалий час зупиняючись у різних районах Нью-Йорка. Такий формат дає їй повну свободу пересувань та можливість працювати віддалено з будь-якої точки країни. Проте за зовнішньою легкістю стоїть складна адміністративна робота: дівчина веде детальний календар заїздів, щоб одна поїздка плавно переходила в іншу, і заздалегідь узгоджує з власниками умови щодо чистоти та наявності стабільного інтернету.
Попри суттєву економію, таке життя має свої виклики, адже Перріш фактично живе «на валізах». У рідкісних випадках, коли графіки заїздів не збігаються, їй доводиться власним коштом бронювати готелі. Найчастіше вона працює безкоштовно, отримуючи оплату лише за особливі доручення, оскільки головним бонусом для неї є саме вільне користування житлом. Окремою перевагою Алана називає компанію домашніх улюбленців, за якими вона доглядає з особливою відповідальністю.
Користувачі соцмереж по-різному відреагували на таку стратегію економії. Поки одні називають ідею геніальним виходом із житлової кризи, інші зауважують, що постійна зміна локацій та необхідність жити в чужому просторі підійде далеко не кожному через високий рівень стресу та тривожності.
Нагадаємо, вартість оренди житла в Україні продовжує трансформуватися. Поки західні регіони залишаються найдорожчими, у центральних областях фіксують стрімкий стрибок цін.