Дівчина економить тисячі доларів на оренді квартири: як їй це вдається

Алана Перріш безкоштовно живе в будинках інших людей / © соцмережі

Тридцятирічна американка Алана Перріш знайшла спосіб повністю позбутися витрат на оренду та іпотеку, перетворивши нагляд за чужими будинками на стиль життя. Дівчина безкоштовно мешкає в оселях людей, які перебувають у від’їздах, забезпечуючи натомість порядок у приміщеннях та догляд за домашніми тваринами.

Своєю незвичайною історією жінка поділилася у TikTok.

Зараз Алана не має постійної адреси та подорожує різними штатами, тривалий час зупиняючись у різних районах Нью-Йорка. Такий формат дає їй повну свободу пересувань та можливість працювати віддалено з будь-якої точки країни. Проте за зовнішньою легкістю стоїть складна адміністративна робота: дівчина веде детальний календар заїздів, щоб одна поїздка плавно переходила в іншу, і заздалегідь узгоджує з власниками умови щодо чистоти та наявності стабільного інтернету.

Попри суттєву економію, таке життя має свої виклики, адже Перріш фактично живе «на валізах». У рідкісних випадках, коли графіки заїздів не збігаються, їй доводиться власним коштом бронювати готелі. Найчастіше вона працює безкоштовно, отримуючи оплату лише за особливі доручення, оскільки головним бонусом для неї є саме вільне користування житлом. Окремою перевагою Алана називає компанію домашніх улюбленців, за якими вона доглядає з особливою відповідальністю.

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на таку стратегію економії. Поки одні називають ідею геніальним виходом із житлової кризи, інші зауважують, що постійна зміна локацій та необхідність жити в чужому просторі підійде далеко не кожному через високий рівень стресу та тривожності.

Нагадаємо, вартість оренди житла в Україні продовжує трансформуватися. Поки західні регіони залишаються найдорожчими, у центральних областях фіксують стрімкий стрибок цін.