Дівчина має особливість, через яку чоловіки зникають після першого побачення: подробиці

Кеті Вуллс, чий зріст становить приголомшливі 193 см, привертає колосальну увагу в інтернеті завдяки своїй унікальній статурі. Однак, незважаючи на популярність, 27-річна дівчина самотня вже два роки. Вона вважає, що її високий зріст є єдиною перешкодою для справжніх романтичних стосунків.

За словами Кеті, вона відчуває на собі подвійний стандарт суспільства: її зріст є об’єктом фетишизації, але не прийняття.

«Норма в суспільстві полягає в тому, щоб чоловік у стосунках був вищим. Так важко знайти когось, хто насправді готовий зустрічатися з кимось вищим за себе», — поділилася вона.

«Фантазія» на один раз

За словами Кеті, коли справа доходить до реальних побачень, чоловіки часто не можуть подолати цей соціальний бар’єр.

«Багато чоловіків сприймають мене як одноразову фантазію, а потім, коли вони з нею закінчують, вони не хочуть залишатися. Я просто щось, що можна додати до списку їхніх фантазій», — пояснює Кеті.

Вона додає, що теоретично чоловіки погоджуються зі знайомством, але проблема виникає, коли вона стає «буквально на фут вищою за них» під час особистої зустрічі. Навіть ті небагато партнерів, які не мали проблем зі зростом, виявляли до неї лише фетиш-інтерес, без намірів на щось серйозне та довгострокове.

Кеті Вуллс, зріст якої 193 см. / © mirror.co.uk

Життя «звичайної людини» у високому тілі

Кеті описує себе як «звичайну людину у дуже високому тілі». Вона прагне знайти партнера, який матиме хороше почуття гумору, і з яким вона зможе знайти спільну мову, а не того, хто сприйматиме її лише як галочку у своєму списку фантазій.

Високий зріст створює для Кеті й побутові труднощі. Наприклад, через нестандартну довжину ніг вона не може знайти джинси й щомісяця витрачає тисячі фунтів на одяг, більшу частину якого доводиться повертати.

