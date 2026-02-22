Отруєння метанолом на Балі / © pixabay.com

На індонезійському острові Балі після вживання алкоголю померла 38-річна британка Кірсті Маккі. Напій містив метанол. Родина жінки зізнається, що спочатку ніхто не підозрював отруєння, адже симптоми вказували на сильне похмілля.

ПРо це йдеться у thesun.

Трагедія на Балі сталася ще 2022 року, однак деталі смерті туристки стали відомі лише після завершення усіх експертиз. Кірсті, яка протягом восьми років жила на Балі разом із нареченим, випила тоді пляшку лімончелло разом із подругою. Вже за кілька годин її стан різко погіршився.

Що відомо про отруєння

Спочатку жінка прокинулася з симптомами, схожими на тяжке похмілля. Проте згодом почала втрачати свідомість. Наречений терміново доправив її до лікарні, де вона померла. Пізніше патологоанатомічне дослідження встановило причину смерті — отруєння метанолом.

Метанол — токсична речовина, яка може спричинити сліпоту або смерть упродовж 12-48 годин після вживання. Небезпечний спирт іноді потрапляє в алкоголь через підробки або недобросовісних продавців, які використовують його для здешевлення напоїв.

Мати загиблої, 66-річна Маргарет, розповіла, що родина довго не знала справжньої причини смерті. Подруга Кірсті також почувалася зле, але змогла одужати. За її словами, донька завжди була обережною та купувала алкоголь лише у перевірених постачальників.

Через те, що пляшку після трагедії викинули, встановити джерело отруєння не вдалося. Родина зізнається, що змушена змиритися з відсутністю можливості притягнути винних до відповідальності.

Після смерті доньки Маргарет розпочала інформаційну кампанію, щоб застерегти інших туристів від небезпеки. Вона наголошує: метанол може міститися не лише у дешевому алкоголі, а й у напоях, які подають у барах та готелях.

Жінка закликала не ігнорувати симптоми та не списувати різке погіршення самопочуття на «звичайне похмілля». За її словами, у разі підозри на отруєння необхідно негайно звертатися до лікарів.

Тема небезпечного алкоголю знову опинилася у центрі уваги після кількох випадків масового отруєння туристів у Південно-Східній Азії, де метанол у напоях призвів до численних смертей.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що жінка втратила зір після візиту до бару. Лікарі спершу підозрювали, що вона раптово стала незрячою через інсульт, однак через 10 днів у її крові виявили отруйну речовину. Пацієнтка потрапила до лікарні саме через отруєння метанолом.