Дівчина випадково проковтнула AirPods замість таблетки: що сталося далі

Американка шокувала соцмережі історією про те, як з’їла свій AirPods.

© pixabay.com

Американка Карлі Беллмер випадково проковтнула лівий навушник Apple AirPods, переплутавши його з таблеткою ібупрофену.

Про це повідомляє Daily Star.

За її словами, інцидент стався, коли вона збиралася лягати спати. В одній руці вона тримала навушник, а в іншій — велику таблетку ібупрофену дозуванням 800 мг. Відволікшись, жінка поклала до рота AirPods і запила його водою.

Відео з розповіддю про подію набрало понад 2,4 мільйона переглядів у TikTok. Частина користувачів висловила скептицизм щодо реальності цієї історії, звинувативши блогерку в намаганні привернути увагу. Водночас інші підписники зауважили, що таблетка ібупрофену такої дози за розмірами справді нагадує форму навушника.

Згодом Беллмер опублікувала підтвердження, зазначивши, що рентгенівський знімок зафіксував перебування стороннього предмета в організмі. Також вона поділилася незвичним досвідом: перебуваючи всередині, навушник зміг записати та відправити голосове повідомлення, яке вона надиктувала подрузі.

«Рентген показав, що я його випустила. У мене було відчуття, що я його випустила. Я не діставала його, але знаю, що він вийшов. Я знаю, що він був у моєму шлунку і більше його немає», — повідомила американка, додавши, що поділилася історією з освітньою метою.

Нагадаємо, 42-річна жінка роками терпіла біль через ртутний термометр в організмі. У неї також були часті позиви до сечовипускання і підтікання сечі.

