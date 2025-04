Дівчина залізла в пральну машинку після сварки: це закінчилося непередбачувано

Пральна машина / © Фото з відкритих джерел

12-річна дівчинка в Китаї сховалася в пральній машині, щоб «охолонути» після сварки. В результаті дитина не змогла вибратися звідти без допомоги рятувальників.

Дитина посварилася з матір’ю через домашнє завдання, пише Need To Know.

Інцидент стався в місті Куншань поблизу Шанхаю. У Мережі опублікували фото, на яких видно голову та руки дівчинки, що стирчать із барабана пральної машини. Школярка підігнула ноги й сіла всередині барабана, опинившись у пастці.

«Дівчинка вирішила охолонути в пральній машині після того, як розгнівалася під час суперечки з матір’ю. Вона дуже швидко туди залізла, але вже за кілька секунд зрозуміла, що не може вибратися самостійно», — пише видання.

Коли мати зрозуміла, що її донька застрягла, то викликала рятувальників. Їм довелося розрізали пральну машину, щоб визволити потерпілу.

«Під час рятувальної операції ми використали ковдру, щоб захистити верхню частину тіла дівчинки. Нам довелося застосувати викрутку та гідравлічні ножиці, щоб відрізати частини пральної машини», — розповів один із рятувальників.

