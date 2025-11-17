Дівчинка померла в психіатричній лікарні, куди її направили через страшні сновидіння

12-річна Міа Лукас / © dailymail.co.uk

В Англії розпочалося розслідування обставин смерті 12-річної Мії Лукас, яка померла в лікарні менш ніж через три тижні після того, як її госпіталізували відповідно до Закону про психічне здоров’я через гострий психотичний епізод.

Про це пише Daily Mail.

Як відомо Міа була життєрадісною дівчинкою з Арнольда (Ноттінгемшир). Вона мріяла стати ветеринаром або відкрити салон краси. На слуханнях встановили, що дівчинка зазнавала «інтенсивного» словесного та фізичного цькування у середній школі. Ймовірно, це призвело до її психічного перевантаження. Поведінка дівчинки почала різко погіршуватися: вона стала дратівливою, агресивною до матері (33-річної Хлої Гейз) та почала чути голоси.

Міа чула голоси, які «казали їй, що їй потрібно потрапити до раю, інакше щось погане станеться з членами її родини». Вона намагалася схопити кухонні ножі, а також вірила, що в неї в вусі є «жучок» та що в спальні працює апарат для стеження.

31 грудня 2023 року Мію доставили до медичного центру Квінз, де в неї почалися галюцинації про «чоловіків у чорних комбінезонах». Вона намагалася випити дезінфікуючий засіб і неодноразово робила спроби завдати собі шкоди.

4 січня Міа була затримана відповідно до Закону про психічне здоров’я з діагнозом «гострий психотичний епізод», оскільки становила небезпеку для себе та оточуючих. Після того, як фізичні причини (як-от менінгіт чи Covid) були виключені, 9 січня її перевели до спеціалізованого дитячого психіатричного відділення — Центру Бектона в Шеффілді.

На жаль, 29 січня, лише через 20 днів після переведення, Мію «знайшли непритомною». Наступного дня в лікарні було констатовано її смерть. Старший коронер Таніка Роуден повідомила, що присяжним доведеться оцінити медичну допомогу, надану Мії, та як медики оцінювали ризики щодо самоушкодження. До госпіталізації Міа не перебувала під наглядом служб психічного здоров’я дітей та підлітків (CAMHS).

