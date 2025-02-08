Дивна звичка, яка існувала за часів СРСР: навіщо жінки клали колготи в морозильну камеру

СРСР заслужено вважали державою вічного дефіциту. Хронічна нестача навіть найпростіших товарів щоденного вжитку змушувала людей виробляти доволі незвичні звички.
Жителі СРСР нерідко використовували свої балкони як комори для старих та зламаних речей, залишаючи їх «про всяк випадок». Поряд із випраним одягом на мотузках сушили й пластикові пакети, а в майже порожніх морозильниках інколи можна було знайти… жіночі колготи.
Радянські жіночі журнали у 1980-х роках навіть рекомендували зберігати капронові колготи в холоді, вважаючи, що низька температура робить волокна міцнішими й подовжує їхній термін служби, запобігаючи розривам і затяжкам.
Чи справді цей метод працював — невідомо, адже наукових перевірок не проводили. Однак жінки, розуміючи, що дістати нову пару буде непросто, використовували будь-які хитрощі, аби подовжити життя вже наявним речам.
Дехто навіть вдосконалював цей спосіб, спершу змочуючи колготки перед тим, як покласти їх у морозильник.
Читайте також: