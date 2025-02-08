Дивна звичка, яка існувала за часів СРСР: навіщо жінки клали колготи в морозильну камеру

Жителі СРСР нерідко використовували свої балкони як комори для старих та зламаних речей, залишаючи їх «про всяк випадок». Поряд із випраним одягом на мотузках сушили й пластикові пакети, а в майже порожніх морозильниках інколи можна було знайти… жіночі колготи.

Радянські жіночі журнали у 1980-х роках навіть рекомендували зберігати капронові колготи в холоді, вважаючи, що низька температура робить волокна міцнішими й подовжує їхній термін служби, запобігаючи розривам і затяжкам.

Чи справді цей метод працював — невідомо, адже наукових перевірок не проводили. Однак жінки, розуміючи, що дістати нову пару буде непросто, використовували будь-які хитрощі, аби подовжити життя вже наявним речам.

Дехто навіть вдосконалював цей спосіб, спершу змочуючи колготки перед тим, як покласти їх у морозильник.

Читайте також: