Дивні українські прізвища: з першого разу і не зрозумієш, що вони означають

Серед українських прізвищ існують досить цікаві варіанти. Мало хто здогадується, звідки вони походять.

Експерти спробували привідкрити таємницю деяких дивних українських прізвищ, зокрема, Каплун, Бовдур, Смаглій та Лівак. Що вони означають?

За словами науковців, найчастіше українські прізвища розповідають про те, звідки походили предки їх носіїв, де жили, чим займалися. Однак існує перелік родових імен, походження яких дуже важко зрозуміти з першого разу.

Інколи прізвища давали за основними рисами характеру людини чи її розумових здібностей. Наприклад, Бовдурами могли називати грубих чи неотесаних жителів. Сьогодні в Україні залишається 116 носіїв такого цікавого прізвища, і за поширенням воно займає 38945 місце.

А ось прізвище Каплун науковці пов'язують з тваринним світом. Серед українців так називали кастрованого півня, якого відгодовували виключно для м'яса. Сьогодні кількість носіїв становить 3374 людини, а за поширенням родове ім'я займає 1189 місце.

Ще одне досить цікаве прізвище Лівак. Ним нагороджували тих людей, які в свій вільний час займаються додатковими заробітками. За поширеністю нині воно займає 9544 місце і налічує 521 носіїв.

Не менш дивним для сучасних українців може здатися прізвище Смаглій. Його отримували смагляві юнаки чи чоловіки. Сьогодні налічується 929 носіїв цього родового імені, а за поширенністю воно займає 5314 місце.

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