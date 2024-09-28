Дивний лайфгак, який ефективно працює: навіщо кидати кавову гущу до унітазу

Кавову гущу вже давно використовують як добриво на городі, але, виявляється, у неї є ще одне корисне застосування.

Кавова гуща стане надзвичайно ефективним засобом проти проблеми, яка дуже часто трапляється у ванній кімнаті квартири чи будинку: а саме неприємним запахом.

Сморід з унітазу може з'являтися за різноманітних причин. Навіть досить несподіваних. Наприклад, якщо на його стінках накопичується мийний засіб.

Також існують й інші причини неприємного запаху:

засмічені труби;

поява вапняного нальоту;

вологість на дні.

Чому кавова гуща настільки ефективно справляється зі смородом у ванній кімнаті? Справа в тому, що вона містить азот, який природно знежирює та дезодорує поверхню. Крім цього, кава допомагає побороти ще одну поширену проблему — появу цвілі в трубах.

Що потрібно зробити:

нагріваєте 3-4 л води;

засипаєте на дно глибокої ємності 4 ложки кавової гущі;

доливаєте окріп, а потім охолоджуєте цей розчин до 30-40 градусів;

виливаєте суміш до унітазу і залишаєте на кілька годин, а краще на цілу ніч;

після цього зливаєте.

Втім, слід зазначити, що часто користуватися таким методом не варто. За надмірного використання вона може створити засмічення у трубах, що перешкоджатиме нормальному зливанню води.

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