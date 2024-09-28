Дивний лайфгак, який ефективно працює: навіщо кидати кавову гущу до унітазу

Кавову гущу вже давно використовують як добриво на городі, але, виявляється, у неї є ще одне корисне застосування.
Кавова гуща стане надзвичайно ефективним засобом проти проблеми, яка дуже часто трапляється у ванній кімнаті квартири чи будинку: а саме неприємним запахом.
Сморід з унітазу може з'являтися за різноманітних причин. Навіть досить несподіваних. Наприклад, якщо на його стінках накопичується мийний засіб.
Також існують й інші причини неприємного запаху:
- засмічені труби;
- поява вапняного нальоту;
- вологість на дні.
Чому кавова гуща настільки ефективно справляється зі смородом у ванній кімнаті? Справа в тому, що вона містить азот, який природно знежирює та дезодорує поверхню. Крім цього, кава допомагає побороти ще одну поширену проблему — появу цвілі в трубах.
Що потрібно зробити:
- нагріваєте 3-4 л води;
- засипаєте на дно глибокої ємності 4 ложки кавової гущі;
- доливаєте окріп, а потім охолоджуєте цей розчин до 30-40 градусів;
- виливаєте суміш до унітазу і залишаєте на кілька годин, а краще на цілу ніч;
- після цього зливаєте.
Втім, слід зазначити, що часто користуватися таким методом не варто. За надмірного використання вона може створити засмічення у трубах, що перешкоджатиме нормальному зливанню води.
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