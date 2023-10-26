Діяти потрібно швидко: як раз і назавжди позбутися тарганів на кухні

Кухня - це улюблене місце тарганів, де вони дуже швидко розмножуються.
Таргани – це серйозна та небезпечна проблема, яка загострюється, коли в будинках вмикають опалення. І виганяти таких «сусідів» потрібно якнайшвидше. Бо вони не лише огидні, а й переносять близько тридцяти збудників кишково-шлункових захворювань, інфекційних хвороб, вірусів і яйця глистів. Таргани можуть викликати алергічні реакції і навіть стати причиною астми.
Як позбутися тарганів назавжди: покрокова інструкція
Вони потрапляють у квартиру із каналізації, зі щілин між перекриттям чи просто від сусідів. Щоб швидко позбутися цієї проблеми, потрібно:
- Перевірити всі меблі, зокрема шафи, ящики, кухонну плиту. Таргани можуть гніздитися між пачками крупи у кутках, тому все ретельно потрібно перевірити. Якщо виявили гнізда, їх потрібно обробити інсектицидом, від цієї отрути таргани гинуть миттєво. Також варто відсунути меблі від стін, якщо це неможливо, то забризкати в щілини спрей від тарганів.
- Прибрати залишки продуктів, крупів та цукру на полицях, крихти від хлібобулочних виробів тощо.
- Добре вимити всі полиці та ящики меблів, використовуючи мийні або народні засоби.
- Там, де це можливо, на зворотному боці меблів, намалювати смужки спеціальним олівцем або розставити крапки пастою на відстані 20 см.
- Бажано герметично закрити всі входи до квартири, через які таргани можуть пролізти. Вгорі і внизу, навколо газової та водопровідних труб, каналізаційних зливів – для цього краще використовувати герметик.
Важливо пам’ятати: таргани швидко адаптуються до хімічних препаратів, тому їх потрібно перебрати кілька видів.
Як позбутися тарганів у домашніх умовах
Після знищення гнізд, генерального прибирання та обробки приміщення варто подумати, як зберегти результат.
- Регулярно прибирайте, особливо у всіх куточках і місцях скупчення бруду.
- Щільно закривайте продукти.
- Своєчасно та регулярно утилізуйте сміття.
- Насухо протирайте поверхні, навколо раковин та у ванній після миття, особливо на ніч.
- Не слід залишати на ніч брудний посуд і залишки їжі на столах.
- Використовуйте фумігатори від комах.
Як позбутися тарганів за допомогою народних методів
Деякі люди не люблять застосовувати хімічні препарати, тому на цей випадок є кілька підручних засобів, які допоможуть позбутися тарганів.
- Борна кислота чи кремнезем. Якщо розсипати по місцях проживання тарганів ці речовини, вони зникнуть. З борної кислоти також роблять кульки, змішуючи її з борошном та яєчним жовтком, потім розкладають їх по кутках.
- Нашатирний спирт. Ним потрібно протерти всі кухонні поверхні і всередині шафок після прибирання.
- Оцет. Можна протерти кухонні поверхні розчином оцту та води у пропорціях 1:1. Таргани зникнуть, бо їх відлякує різкий запах.
- Саморобні пастки. Потрібно взяти миску, змастити краї маслом, вазеліном і покласти на дно цукор, крихти печива чи налити туди пива.
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