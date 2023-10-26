Діяти потрібно швидко: як раз і назавжди позбутися тарганів на кухні

Кухня - це улюблене місце тарганів, де вони дуже швидко розмножуються.

Таргани – це серйозна та небезпечна проблема, яка загострюється, коли в будинках вмикають опалення. І виганяти таких «сусідів» потрібно якнайшвидше. Бо вони не лише огидні, а й переносять близько тридцяти збудників кишково-шлункових захворювань, інфекційних хвороб, вірусів і яйця глистів. Таргани можуть викликати алергічні реакції і навіть стати причиною астми.

Як позбутися тарганів назавжди: покрокова інструкція

Вони потрапляють у квартиру із каналізації, зі щілин між перекриттям чи просто від сусідів. Щоб швидко позбутися цієї проблеми, потрібно:

Перевірити всі меблі, зокрема шафи, ящики, кухонну плиту. Таргани можуть гніздитися між пачками крупи у кутках, тому все ретельно потрібно перевірити. Якщо виявили гнізда, їх потрібно обробити інсектицидом, від цієї отрути таргани гинуть миттєво. Також варто відсунути меблі від стін, якщо це неможливо, то забризкати в щілини спрей від тарганів. Прибрати залишки продуктів, крупів та цукру на полицях, крихти від хлібобулочних виробів тощо. Добре вимити всі полиці та ящики меблів, використовуючи мийні або народні засоби. Там, де це можливо, на зворотному боці меблів, намалювати смужки спеціальним олівцем або розставити крапки пастою на відстані 20 см. Бажано герметично закрити всі входи до квартири, через які таргани можуть пролізти. Вгорі і внизу, навколо газової та водопровідних труб, каналізаційних зливів – для цього краще використовувати герметик.

Важливо пам’ятати: таргани швидко адаптуються до хімічних препаратів, тому їх потрібно перебрати кілька видів.

Як позбутися тарганів у домашніх умовах

Після знищення гнізд, генерального прибирання та обробки приміщення варто подумати, як зберегти результат.

Регулярно прибирайте, особливо у всіх куточках і місцях скупчення бруду.

Щільно закривайте продукти.

Своєчасно та регулярно утилізуйте сміття.

Насухо протирайте поверхні, навколо раковин та у ванній після миття, особливо на ніч.

Не слід залишати на ніч брудний посуд і залишки їжі на столах.

Використовуйте фумігатори від комах.

Як позбутися тарганів за допомогою народних методів

Деякі люди не люблять застосовувати хімічні препарати, тому на цей випадок є кілька підручних засобів, які допоможуть позбутися тарганів.

Борна кислота чи кремнезем. Якщо розсипати по місцях проживання тарганів ці речовини, вони зникнуть. З борної кислоти також роблять кульки, змішуючи її з борошном та яєчним жовтком, потім розкладають їх по кутках.

Якщо розсипати по місцях проживання тарганів ці речовини, вони зникнуть. З борної кислоти також роблять кульки, змішуючи її з борошном та яєчним жовтком, потім розкладають їх по кутках. Нашатирний спирт. Ним потрібно протерти всі кухонні поверхні і всередині шафок після прибирання.

Ним потрібно протерти всі кухонні поверхні і всередині шафок після прибирання. Оцет. Можна протерти кухонні поверхні розчином оцту та води у пропорціях 1:1. Таргани зникнуть, бо їх відлякує різкий запах.

Можна протерти кухонні поверхні розчином оцту та води у пропорціях 1:1. Таргани зникнуть, бо їх відлякує різкий запах. Саморобні пастки. Потрібно взяти миску, змастити краї маслом, вазеліном і покласти на дно цукор, крихти печива чи налити туди пива.

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