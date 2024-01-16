Дієта 5:2: наскільки можна схуднути, принципи правильного харчування «вихідними»

За словами експертів «дієта 5:2 — це форма періодичного голодування, яка передбачає регулярне харчування протягом п’яти днів на тиждень та обмеження споживання калорій до 500-600 калорій протягом двох днів, що залишилися".

Дієта 5:2 - це скоріше спосіб життя, ніж суворий план харчування. Тому ця дієта підходить для тих, кому важко дотримуватися жорсткого режиму харчування. Деяким людям такий спосіб харчування легше підтримувати порівняно зі звичайними дієтами з обмеженням калорійності. Більшість часу можна їсти практично без обмежень. Але все не так просто.

У чому полягає дієта 5:2

По суті - це вид інтервального голодування, який передбачає регулярне харчування протягом п'яти днів на тиждень і обмеження споживання калорій до 500-600 калорій протягом вихідних.

Перевага дієти 5:2 полягає в тому, що в ній немає жорстких обмежень та суворих заборон порівняно з іншими протоколами. Можливо, на цій дієті вдасться не так швидко схуднути, як на інших дієтах, але й шкоди здоров'ю вона також завдає найменше порівняно з іншими дієтами. Краще спокійно і плавно худнути без зайвого стресу, ніж наражати себе на кардинальні зміни, відчуваючи психологічну напругу.

Дієту 5:2 придумав та запровадив британський медик Майкл Мослі. Це один з небагатьох дієтичних раціонів, заснований на дослідженнях, а не на сухий теорії. Книга автора методики стала хітом у Великобританії та США.

Принцип методики полягає в дотриманні інтервального голодування. 5 днів можна вживати звичну їжу з добовою кількістю калорій від 1600 до 1800, в залежності від способу життя, у наступні 2 дні скорочуємо раціон до 600 (чоловіки) і 500 (жінки) ккал в день. Власне тому таку методику і називають 5:2. На думку Мюслі, дотримуючись його методики, можна скидати по 1 кг на тиждень.

Протягом п'яти днів потрібно їсти не все підряд, не потрібно намагатися «наїстися наперед». Стежити за своїм раціоном потрібно в будь-якому випадку, намагатися уникати фастфуду, жирної, солодкої та борошняної їжі. Їсти у "ситі" дні потрібно 5 раз на день. Вживання різноманітних продуктів не забороняється, але порції необхідно скоротити. У "голодні" дні голодувати не потрібно. Досить вживати корисну некалорійну їжу, наприклад, сир, яйця, овочі та салати. Також необхідно пити багато води, дозволяється кава та зелений чай.

Важливо не забувати про спортивні навантаження щонайменше двічі на тиждень. Якщо дотримуватися комплексного підходу, згодом ви помітите прогрес у скиданні ваги та явні покращення у стані та якості тіла.

Чим корисна дієта 5:2

Дієта 5:2 не тільки допомагає схуднути, а й позитивно впливає на серце, судини, мозок, а також регулює рівень цукру в крові.

"У періоди зменшення споживання калорій рівень інсуліну знижується, тому організм використовує накопичений жир як паливо, і, як наслідок, з часом це призводить до втрати жиру. Дієта може бути ефективною для зниження рівня інсуліну та покращення чутливості до інсуліну", зазначають фахівці.

Кому не варто куштувати дієту 5:2

Звичайно ж, як і будь-яка дієта, ця дієта має протипоказання. До них відносяться хвороби шлунково-кишкового тракту, виразки, гастрити.

Крім того, якщо ви хворієте на інші хронічні захворювання, перед переходом на дієту 5:2 необхідно проконсультуватися з лікарем.

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