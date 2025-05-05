Дієтологи пояснили, з яких продуктів має складатися правильний сніданок

Які продукти треба їсти на сніданок / © Freepik

Сніданок заряджає енергією і бадьорить, зміцнює імунітет і допомагає зранку запустити роботу кишківника. Тому вкрай важливо вибирати правильні продукти, щоб перший прийом їжі був збалансованим та поживним.

Склянка теплої води. Медики говорять, що така вода допоможе організму прокинутися й запустити роботу травної системи.

Білок. Щоб перший прийом їжі приніс найбільшу користь, він має містити білки. Це можуть бути варені чи смажені яйця, різноманітні печінкові паштети, варена та запечена курка, варений язик, запечена риба.

Складні вуглеводи. Зранку варто їсти цільнозернові каші й хліб з додаванням меду, ягід і молока. Також підійдуть мюслі без доданих цукрів та інших синтетичних домішок.

Овочі. Сніданок обов’язково має включати овочі, які містять багато клітковини, тому насичують організм на довгий проміжок часу. Овочі можуть бути запеченими, у вигляді салатів та смузі. Також медики рекомендують зранку їсти зелень, щоб наситити організм фолієвою кислотою, яка відповідає за здоров’я нервової системи та міцний імунітет.

Сири. Також рекомендовано додавати в ранковий прийом їжі різноманітні сири — пармезан, адигейський сир чи фету.