Дієтологи попередили: цей популярний фрукт краще не поєднувати з ранковою кавою

Кава

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Для багатьох людей день починається з чашки кави. Часто її п'ють разом зі сніданком — кашею, йогуртом або фруктами. Однак дієтологи попереджають, що одна популярна комбінація може не лише посилити дію кофеїну, а й спровокувати печію або навіть вплинути на дію деяких ліків.

Про це пише Рarade.

Йдеться про грейпфрут.

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Чому кава і грейпфрут — не найкраще поєднання

Як пояснила дієтологиня Клівлендської клініки Джулія Зумпано, грейпфрут здатний уповільнювати розщеплення кофеїну в організмі. Через це ефект від кави може тривати значно довше.

"Я рекомендую робити інтервал щонайменше 10 годин між вживанням грейпфрута та кофеїну, щоб більша частина кофеїну встигла вивестися з організму природним шляхом", — зазначила вона.

За словами експертки, повне виведення кофеїну може займати до 25–30 годин, а у людей із повільним метаболізмом цей процес триває ще довше.

Кому варто бути особливо обережним

Фахівці наголошують, що реакція на таке поєднання індивідуальна. Деякі люди можуть майже не помітити змін, тоді як інші зіткнуться з неприємними симптомами.

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Серед можливих наслідків:

прискорене серцебиття;

тремтіння;

підвищена тривожність;

безсоння;

печія.

Дієтологиня Маліна Малкані пояснила, що грейпфрут може пригнічувати роботу ферменту CYP1A2, який відповідає за розщеплення кофеїну. Через це кофеїн довше циркулює в крові.

"У людей, чутливих до кофеїну, це може призвести до відчуття надмірної стимуляції, тривожності або пришвидшеного серцебиття навіть через багато годин після випитої кави", — зазначила вона.

Є ще одна проблема — ліки

Крім впливу на кофеїн, грейпфрут може взаємодіяти з багатьма лікарськими препаратами.

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За словами дієтолога Кріса Мора, цей самий фермент бере участь у метаболізмі багатьох медикаментів. Якщо його робота пригнічується, концентрація ліків у крові може підвищуватися до небажаного рівня.

Це стосується, зокрема:

статинів для зниження холестерину;

окремих препаратів від підвищеного тиску та аритмії;

ліків після трансплантації органів;

деяких заспокійливих препаратів;

окремих антигістамінних засобів.

Фахівці радять уважно читати інструкції до ліків або проконсультуватися з лікарем чи фармацевтом щодо сумісності грейпфрута з конкретним препаратом.

Чому може виникати печія

Ще одна причина відмовитися від такого сніданку — підвищений ризик печії.

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Кава стимулює вироблення шлункової кислоти та одночасно розслабляє сфінктер стравоходу, через що кислота легше потрапляє назад у стравохід. Грейпфрут, який сам по собі є кислим фруктом, лише посилює цей ефект.

Особливо це стосується людей, які вже мають гастроезофагеальний рефлюкс або часто страждають від печії.

Експерти зазначають, що повністю відмовлятися від кави чи грейпфрута не потрібно. Однак, якщо після такого поєднання виникає дискомфорт, варто вживати їх окремо або поєднувати з іншими продуктами.

Фахівці назвали також 11 продуктів для довголіття.

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