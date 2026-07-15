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Дієтичні оладки з кабачків: топ-3 прості рецепти з мінімумом калорій
З цими простими рецептами у вас вийде приготувати кабачкові оладки швидко, корисно та без зайвої олії.
У сезон кабачків хочеться готувати не лише смачно, а й корисно. Один із найкращих варіантів легкої страви — дієтичні оладки. Вони виходять ніжними, соковитими та ароматними, а завдяки мінімальній кількості олії й простим інгредієнтам не перевантажують організм зайвими калоріями.
У матеріалі ТСН.ua — три перевірені рецепти, які чудово підійдуть для сніданку, обіду чи легкої вечері.
1. Класичні дієтичні оладки з кабачків
Цей рецепт вважається одним із найпростіших. Оладки виходять м’якими всередині та мають апетитну золотисту скоринку.
Інгредієнти:
2 молоді кабачки (приблизно 500 г);
1 яйце;
3 ст. л. вівсяного борошна або перемелених вівсяних пластівців;
2 зубчики часнику;
кріп або петрушка;
сіль і чорний перець за смаком;
кілька крапель оливкової олії для сковороди.
Як приготувати
Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім добре відіжміть сік — це допоможе зробити тісто густішим. Додайте яйце, подрібнений часник, зелень, вівсяне борошно та спеції. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.
Викладайте суміш ложкою на розігріту антипригарну сковороду. Обсмажуйте по 3–4 хвилини з кожного боку на невеликому вогні.
Калорійність: близько 95–110 ккал на 100 грамів.
2. Кабачкові оладки з сиром без пшеничного борошна
Цей варіант містить більше білка, тому чудово підійде тим, хто дотримується збалансованого харчування.
Інгредієнти:
2 кабачки;
200 г кисломолочного сиру 5%;
1 яйце;
2 ст. л. вівсяних пластівців швидкого приготування;
зелена цибуля;
кріп;
сіль і перець.
Спосіб приготування
Кабачки натріть і ретельно відіжміть від зайвої рідини. Змішайте овочеву масу із сиром, яйцем, пластівцями та дрібно нарізаною зеленню. Дайте суміші постояти приблизно 10 хвилин, щоб пластівці трохи набухли.
Формуйте невеликі оладки й обсмажуйте їх на сухій антипригарній сковороді або запікайте в духовці при температурі 190 °C близько 20 хвилин, перевернувши один раз.
Калорійність: приблизно 105–120 ккал на 100 грамів.
3. Запечені кабачкові оладки з курячим філе
Повноцінна страва, яка поєднує овочі та нежирне м’ясо. Такі оладки добре насичують і містять багато білка.
Інгредієнти:
1 середній кабачок;
300 г курячого філе;
1 яйце;
2 ст. л. вівсяного борошна;
паприка;
сушений часник;
сіль;
чорний перець.
Покрокове приготування
Куряче філе подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку. Кабачок натріть, відіжміть рідину й змішайте з фаршем. Додайте яйце, вівсяне борошно та спеції.
Застеліть деко пергаментом, сформуйте невеликі оладки й випікайте близько 25 хвилин при температурі 200 °C. За бажанням через 15 хвилин їх можна перевернути, щоб отримати рівномірну скоринку.
Калорійність: близько 125–140 ккал на 100 грамів.
Як зробити кабачкові оладки ще менш калорійними
Щоб страва залишалася легкою та корисною, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:
добре віджимайте кабачкову масу від соку;
використовуйте вівсяне, рисове або цільнозернове борошно замість білого;
готуйте без великої кількості олії;
віддавайте перевагу запіканню в духовці або аерогрилі;
подавайте оладки з натуральним йогуртом, нежирною сметаною або соусом із зелені.