Дієтичні оладки з кабачків: топ-3 прості рецепти з мінімумом калорій

Як приготувати оладки з кабачків

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У сезон кабачків хочеться готувати не лише смачно, а й корисно. Один із найкращих варіантів легкої страви — дієтичні оладки. Вони виходять ніжними, соковитими та ароматними, а завдяки мінімальній кількості олії й простим інгредієнтам не перевантажують організм зайвими калоріями.

У матеріалі ТСН.ua — три перевірені рецепти, які чудово підійдуть для сніданку, обіду чи легкої вечері.

1. Класичні дієтичні оладки з кабачків

Цей рецепт вважається одним із найпростіших. Оладки виходять м’якими всередині та мають апетитну золотисту скоринку.

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Інгредієнти:

2 молоді кабачки (приблизно 500 г);

1 яйце;

3 ст. л. вівсяного борошна або перемелених вівсяних пластівців;

2 зубчики часнику;

кріп або петрушка;

сіль і чорний перець за смаком;

кілька крапель оливкової олії для сковороди.

Як приготувати

Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім добре відіжміть сік — це допоможе зробити тісто густішим. Додайте яйце, подрібнений часник, зелень, вівсяне борошно та спеції. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.

Викладайте суміш ложкою на розігріту антипригарну сковороду. Обсмажуйте по 3–4 хвилини з кожного боку на невеликому вогні.

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Калорійність: близько 95–110 ккал на 100 грамів.

2. Кабачкові оладки з сиром без пшеничного борошна

Цей варіант містить більше білка, тому чудово підійде тим, хто дотримується збалансованого харчування.

Інгредієнти:

2 кабачки;

200 г кисломолочного сиру 5%;

1 яйце;

2 ст. л. вівсяних пластівців швидкого приготування;

зелена цибуля;

кріп;

сіль і перець.

Спосіб приготування

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Кабачки натріть і ретельно відіжміть від зайвої рідини. Змішайте овочеву масу із сиром, яйцем, пластівцями та дрібно нарізаною зеленню. Дайте суміші постояти приблизно 10 хвилин, щоб пластівці трохи набухли.

Формуйте невеликі оладки й обсмажуйте їх на сухій антипригарній сковороді або запікайте в духовці при температурі 190 °C близько 20 хвилин, перевернувши один раз.

Калорійність: приблизно 105–120 ккал на 100 грамів.

3. Запечені кабачкові оладки з курячим філе

Повноцінна страва, яка поєднує овочі та нежирне м’ясо. Такі оладки добре насичують і містять багато білка.

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Інгредієнти:

1 середній кабачок;

300 г курячого філе;

1 яйце;

2 ст. л. вівсяного борошна;

паприка;

сушений часник;

сіль;

чорний перець.

Покрокове приготування

Куряче філе подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку. Кабачок натріть, відіжміть рідину й змішайте з фаршем. Додайте яйце, вівсяне борошно та спеції.

Застеліть деко пергаментом, сформуйте невеликі оладки й випікайте близько 25 хвилин при температурі 200 °C. За бажанням через 15 хвилин їх можна перевернути, щоб отримати рівномірну скоринку.

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Калорійність: близько 125–140 ккал на 100 грамів.

Як зробити кабачкові оладки ще менш калорійними

Щоб страва залишалася легкою та корисною, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

добре віджимайте кабачкову масу від соку; використовуйте вівсяне, рисове або цільнозернове борошно замість білого; готуйте без великої кількості олії; віддавайте перевагу запіканню в духовці або аерогрилі; подавайте оладки з натуральним йогуртом, нежирною сметаною або соусом із зелені.

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