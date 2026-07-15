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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
3 хв

Дієтичні оладки з кабачків: топ-3 прості рецепти з мінімумом калорій

З цими простими рецептами у вас вийде приготувати кабачкові оладки швидко, корисно та без зайвої олії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як приготувати оладки з кабачків

Як приготувати оладки з кабачків

У сезон кабачків хочеться готувати не лише смачно, а й корисно. Один із найкращих варіантів легкої страви — дієтичні оладки. Вони виходять ніжними, соковитими та ароматними, а завдяки мінімальній кількості олії й простим інгредієнтам не перевантажують організм зайвими калоріями.

У матеріалі ТСН.ua — три перевірені рецепти, які чудово підійдуть для сніданку, обіду чи легкої вечері.

1. Класичні дієтичні оладки з кабачків

Цей рецепт вважається одним із найпростіших. Оладки виходять м’якими всередині та мають апетитну золотисту скоринку.

Інгредієнти:

  • 2 молоді кабачки (приблизно 500 г);

  • 1 яйце;

  • 3 ст. л. вівсяного борошна або перемелених вівсяних пластівців;

  • 2 зубчики часнику;

  • кріп або петрушка;

  • сіль і чорний перець за смаком;

  • кілька крапель оливкової олії для сковороди.

Як приготувати

Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім добре відіжміть сік — це допоможе зробити тісто густішим. Додайте яйце, подрібнений часник, зелень, вівсяне борошно та спеції. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.

Викладайте суміш ложкою на розігріту антипригарну сковороду. Обсмажуйте по 3–4 хвилини з кожного боку на невеликому вогні.

Калорійність: близько 95–110 ккал на 100 грамів.

2. Кабачкові оладки з сиром без пшеничного борошна

Цей варіант містить більше білка, тому чудово підійде тим, хто дотримується збалансованого харчування.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки;

  • 200 г кисломолочного сиру 5%;

  • 1 яйце;

  • 2 ст. л. вівсяних пластівців швидкого приготування;

  • зелена цибуля;

  • кріп;

  • сіль і перець.

Спосіб приготування

Кабачки натріть і ретельно відіжміть від зайвої рідини. Змішайте овочеву масу із сиром, яйцем, пластівцями та дрібно нарізаною зеленню. Дайте суміші постояти приблизно 10 хвилин, щоб пластівці трохи набухли.

Формуйте невеликі оладки й обсмажуйте їх на сухій антипригарній сковороді або запікайте в духовці при температурі 190 °C близько 20 хвилин, перевернувши один раз.

Калорійність: приблизно 105–120 ккал на 100 грамів.

3. Запечені кабачкові оладки з курячим філе

Повноцінна страва, яка поєднує овочі та нежирне м’ясо. Такі оладки добре насичують і містять багато білка.

Інгредієнти:

  • 1 середній кабачок;

  • 300 г курячого філе;

  • 1 яйце;

  • 2 ст. л. вівсяного борошна;

  • паприка;

  • сушений часник;

  • сіль;

  • чорний перець.

Покрокове приготування

Куряче філе подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку. Кабачок натріть, відіжміть рідину й змішайте з фаршем. Додайте яйце, вівсяне борошно та спеції.

Застеліть деко пергаментом, сформуйте невеликі оладки й випікайте близько 25 хвилин при температурі 200 °C. За бажанням через 15 хвилин їх можна перевернути, щоб отримати рівномірну скоринку.

Калорійність: близько 125–140 ккал на 100 грамів.

Як зробити кабачкові оладки ще менш калорійними

Щоб страва залишалася легкою та корисною, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

  1. добре віджимайте кабачкову масу від соку;

  2. використовуйте вівсяне, рисове або цільнозернове борошно замість білого;

  3. готуйте без великої кількості олії;

  4. віддавайте перевагу запіканню в духовці або аерогрилі;

  5. подавайте оладки з натуральним йогуртом, нежирною сметаною або соусом із зелені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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