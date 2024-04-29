Дієва та дуже ефективна хитрість: навіщо городники замочують сірники у воді

Досвідчені садівники та городники вже давно користуються цим цікавим методом.

Такий спосіб доступний кожному українцю і на нього не потрібно витрачати багато коштів.

У головці сірників міститься багато корисних елементів, зокрема, сірка, фосфор тощо. Вони всі вкрай необхідні рослинам для зростання та нормального розвитку. Якщо культура отримає достатню кількість мінералів, коренева система зростатиме швидше, вона буде пишніше квітнути і згодом краще плодоносити.

Сірники як добриво

Щоб приготувати добриво з сірників для вашого городу, візьміть 10 шт. і залийте 300 мл теплої води. Сірники потрібно залишити в рідині, поки головка повністю не розмокне. Після цього витягніть сірники і поливайте отриманим добривом рослини раз на два тижні.

Завдяки такому шикарному підживленню коріння буде зростати швидше. При цьому добриво підходить не лише для городніх культур, але й для декоративних квітів.

Можете спростити собі завдання і просто встромити сірники головками донизу у горщик з квіткою. Земля буде ставати вологою після поливання і головка повільно розчинятиметься, чим живитиме землю і додатково відлякає мошок від рослини.

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