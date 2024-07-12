Дієвий "коктейль" для буряків: ефективне підживлення, щоб отримати надзвичайний урожай

Буряк є незамінним інгредієнтом в різноманітних стравах українців, а тому вирощують його в нашій країні майже всі. В його плодах містяться вітамін С, мідь, вітамін А та фосфор. А тому він корисний для травлення та імунітету.

Щоб на вашій ділянці виросли великі і солодкі буряки, потрібно знати деякі секрети догляду за цією культурою. Буряк полюбляє незакислений родючий ґрунт, а тому перед висаджуванням обов'язково внесіть в землю золу. Також цим рослинам потрібне правильне освітлення, тому що інакше паростки погано зійдуть і будуть слабкими.

Для буряка важлива помірна вологість, але запам'ятайте, що ґрунт слід регулярно розпушувати. В липні коренеплід вже повністю сформований, а тому рослина потребує певних добрив, які допоможуть отримати великий урожай. Також поливання в цей період вже можна скоротити.

В липні буряк особливо потребує таких корисних речовин як бор, мідь, калій, фосфор та азот. Також городники рекомендують проводити мінеральне підживлення, використовуючи компост чи перегній. За сезон, кажуть спеціалісти, зазвичай таких підживлень проводять два. Спочатку після первинного проріджування (додатково потрібно внести 10 г сечовини на 1 кв. м), а потім після змикання бадилля між рядками (додатково вводиться 10 г хлориду калію та 8 г суперфосфату на 1 кв. м).

Уважно стежте за станом рослини в липні. За необхідності обов'язково вносьте добрива. Наприклад, за жовтіння листя додається калій. Щоб приготувати підживлення, у відрі води розводиться 80 г хлористого калію і 200 г вапна. Підживлення проводять двічі.

За почервоніння бадилля у розкислий ґрунт вносять натрій. Тут вам на допомогу прийде деревна зола, якою посипають міжряддя. Додатково листя обприскують підсоленою водою.

Якщо у буряка надто світле листя, це вказує на нестачу калію. За такої проблеми розведіть в 8 л води 1 л коров'яку, підливайте у розрахунку, що цей об'єм піде на 1 кв. м. Для підвищення цукристості овоча в липні рослину підливають розчином з води і солі (на відро води 1 ст. ложка солі).

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