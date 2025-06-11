Дієвий розчин, який захистить клумбу: чим обприскати троянди від попелиці, як тільки побачили шкідника

Як швидко позбутися попелиці на трояндах / © Фото з відкритих джерел

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Про дієву суміш розповів автор Instagram-блогу про польові та садові роботи “Корисне TV”.

За його словами, попелиця може надзвичайно сильно нашкодити трояндам, адже вона не лише сидить на їхніх пелюстках, а “випиває” з них всі соки. Через неї кущі мають занедбаний вигляд та навіть можуть засохнути.

Садівник дав всім пораду використовувати в такому разі суміш з одного пакетику фунгіциду “Радоміл Голд R” та одного пакетику інсектициду “Прованто Вернал”. Препарати розчиняються у 10 л води.

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Діяти слід негайно, як тільки помітили, що на бутонах з’явилася попелиця. Обприскують кущі рано-вранці, коли сонце ще не піднялося надто високо, або пізно ввечері, після його заходу. Роблять це так, щоб сонячні промені не обпекли вологе листя і бутони.

Вже за кілька днів після оброблення, за словами автора блогу, попелиця зникне з троянд і більше на них не з’явиться цього сезону.