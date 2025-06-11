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Дієвий розчин, який захистить клумбу: чим обприскати троянди від попелиці, як тільки побачили шкідника
Коли на кущах троянд з’являється попелиця, діяти потрібно негайно. Тільки за допомогою ефективних засобів можна позбутися шкідників.
Про дієву суміш розповів автор Instagram-блогу про польові та садові роботи “Корисне TV”.
За його словами, попелиця може надзвичайно сильно нашкодити трояндам, адже вона не лише сидить на їхніх пелюстках, а “випиває” з них всі соки. Через неї кущі мають занедбаний вигляд та навіть можуть засохнути.
Садівник дав всім пораду використовувати в такому разі суміш з одного пакетику фунгіциду “Радоміл Голд R” та одного пакетику інсектициду “Прованто Вернал”. Препарати розчиняються у 10 л води.
Діяти слід негайно, як тільки помітили, що на бутонах з’явилася попелиця. Обприскують кущі рано-вранці, коли сонце ще не піднялося надто високо, або пізно ввечері, після його заходу. Роблять це так, щоб сонячні промені не обпекли вологе листя і бутони.
Вже за кілька днів після оброблення, за словами автора блогу, попелиця зникне з троянд і більше на них не з’явиться цього сезону.