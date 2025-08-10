ТСН у соціальних мережах

Дієвий трюк, який легко прибере жовті плями з матрацу за 5 хвилин: результат вас приємно здивує

Чистка матраца — справа, до якої ми беремося рідко, адже зазвичай його поверхню захищають простирадла й наматрацники. Та іноді плями від поту, косметики чи інших забруднень все ж проникають у тканину, псують вигляд та стають справжнім викликом навіть для досвідчених господинь.

Віра Хмельницька
Як позбутися жовтих плям на матраці

Як позбутися жовтих плям на матраці / © Фото з відкритих джерел

Виявляється, для видалення плям з матрацу зовсім не потрібно купувати дорогі засоби, достатньо лише перекису водню. Саме цей простий аптечний продукт радить блогерка, яка позиціонує себе експерткою з прибирання. Про це пише ресурс «Патріоти України».

Як відчистити матрац від жовтих плям за 5 хвилин: покрокова інструкція

  • Візьміть перекис водню та розпиліть його безпосередньо на пляму.

  • Залиште засіб на 5-10 хвилин, щоб він відпрацював.

  • Акуратно промокніть оброблене місце білою чистою тканиною і ви одразу побачите, як пляма зникає.

  • Після обробки дайте матрацу повністю висохнути на свіжому повітрі, перш ніж знову застилати постіль.

Результат вас приємно здивує, зникнуть навіть найстійкіші багаторічні плями, а матрац знову стане чистим і свіжим. Багато людей, які спробували цей метод, зізнаються, що не підозрювали, наскільки просто можна впоратися з такими забрудненнями.

