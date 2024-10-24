Дізнайтеся за датою народження, хто ваш святий покровитель і яка ікона-заступниця вас оберігає

Дата народження може розповісти про нас та нашу долю багато цікавого.
Після хрещення всі християни отримують святих покровителів, янголів-охоронців, із числа реальних особистостей, які були канонізовані за свої праведні діяння та особисті чесноти. Розповідаємо, яких покровителів ви маєте за датою народження, яка ікона-заступниця вас оберігає.
Як визначити за датою народження, хто ваш святий покровитель, яка ікона-заступниця
- З 22 грудня до 20 січня. Народжених у ці дні оберігають святі Афанасій і Кирило, а захищають ікони Божої Матері – "Володимирська" та "Неопалима Купина".
- З 21 січня до 20 лютого. Захисниками тих, хто народився в ці дні, будуть святий Сильвестр і преподобний Серафим Саровський, а ікона-заступниця Божої Матері – "Державна".
- З 21 січня до 20 лютого. Цих людей від народження охоронятимуть святі Афанасій і Кирило, іконами-захисницями будуть "Володимирська" й "Неопалима Купина".
- З 21 лютого до 20 березня. Для тих, хто народився в ці числа, заступницею буде ікона Іверської Божої Матері, а янголами-охоронцями – святі Олексій і Мелетій Антіохійський.
- З 21 березня до 20 квітня. Народженим у ці дати треба просити захисту в ікони Казанської Божої Матері, янголами-охоронцями будуть святі Софроній та Преподобний Георгій.
- З 21 квітня до 20 травня. Іконами-заступницями цих людей будуть "Споручниця грішних" й Іверської Божої Матері, оберігатимуть святі Стефан і Тамара, апостол Іван Богослов.
- З 21 травня до 21 червня. Народженим у ці дні варто просити заступництва ікон Божої Матері "Стягнення загиблих", "Неопалима Купина" і "Володимирська". Янголом-охоронцем буде святий Костянтин.
- З 22 червня до 22 липня. Тих, хто народився у ці дні, охороняє святий Кирило, а заступницями будуть ікони "Всіх скорботних радість" і Казанської Божої Матері.
- З 23 липня до 23 серпня. Цих людей захищає ікона "Покров Пресвятої Богородиці", а їхній янгол-охоронець – святий Микола Угодник.
- З 24 серпня до 23 вересня. Народженим у ці числа треба просити заступництва в ікон "Неопалима Купина" і "Страсний", янголами-охоронцями будуть святі Олександр, Іван і Павло.
- З 24 вересня до 23 жовтня. Янголом-охоронцем цих людей буде Сергій Радонезький. Заступництва варто просити в ікон Почаївської Божої Матері, "Неопалима купина" та "Воздвиження Хреста Господнього".
- З 24 жовтня до 22 листопада. Народжених у ці дати захищає святий Павло, а заступництво буде від ікон Божої Матері "Скоропослушниця" і "Єрусалимська".
- З 23 листопада до 21. Всі народжені у ці дні мають заступництво в ікон Божої Матері "Тихвинська" і "Знамення". Янголами-охоронцями для цих людей будуть святий Микола Угодник і свята Варвара.
Також у кожному домі бажано мати ікону Іверської Пресвятої Богородиці, яка захищатиме помешкання від недоброзичливців та лихого ока.
Читайте також:
Повний церковний календар на 2025 рік: дати найбільших свят, поминальних днів та постів