Дізнайтеся за датою свого народження, яка у вас аура: що означає її колір

Дата нашого народження насправді несе в собі дуже важливу інформацію про нашу долю.

Розповідаємо, як дізнатися, якого кольору ваша аура і що вона означає, посилаючись на матеріал ресурсу "Радіо Трек".

Щоб зробити розрахунок, потрібно скласти всі цифри дати свого народження, допоки не вийде однозначне число. Наприклад, дата народження 14.11.1998 року, складаємо цифри 1+4+1+1+1+9+9+8=34, 3+4=7. Кожна цифра відповідає певному кольору аури.

Які кольори аури людини: що означають

Цифра 1. Червоний колір символізує активність, пристрасть, могутність та вірність. Такий колір означає, що ви маєте потенціал лідера, потужну сексуальність і любите визнання.

Червоний колір символізує активність, пристрасть, могутність та вірність. Такий колір означає, що ви маєте потенціал лідера, потужну сексуальність і любите визнання. Цифра 2. Жовтий колір означає, що людина народилася, щоб бути здоровою та щасливою. Вона доброзичлива, щира, з повагою ставиться до інших, готова йти назустріч та вибачати помилки.

Жовтий колір означає, що людина народилася, щоб бути здоровою та щасливою. Вона доброзичлива, щира, з повагою ставиться до інших, готова йти назустріч та вибачати помилки. Цифра 3. Помаранчевий колір несе в собі могутність. Люди з такою аурою впевнені в своїх силах, цілеспрямовані та наполегливі. Шанують родинні зв’язки й дуже прив’язані до свого дому.

Помаранчевий колір несе в собі могутність. Люди з такою аурою впевнені в своїх силах, цілеспрямовані та наполегливі. Шанують родинні зв’язки й дуже прив’язані до свого дому. Цифра 4. Зелений колір є символом сили, активності та високих інтелектуальних здібностей. Ті, хто має такий колір аури, можуть допомагати іншим, цінують дружні та родинні зв’язки.

Зелений колір є символом сили, активності та високих інтелектуальних здібностей. Ті, хто має такий колір аури, можуть допомагати іншим, цінують дружні та родинні зв’язки. Цифра 5. Блакитний колір аури вказує на те, що людині необхідно попрацювати на своєю самооцінкою та позбутися страхів. Оскільки це заважає їм робити правильні вибори, що негативно впливає на їхню самореалізацію як у стосунках, так і в кар’єрі.

Блакитний колір аури вказує на те, що людині необхідно попрацювати на своєю самооцінкою та позбутися страхів. Оскільки це заважає їм робити правильні вибори, що негативно впливає на їхню самореалізацію як у стосунках, так і в кар’єрі. Цифра 6. Синій колір аури мають творчі особистості. Власники такої аури присвячують багато часу своєму духовному розвитку. Їм важливо бути наставниками, щоб передавати свої знання та мудрість іншим.

Синій колір аури мають творчі особистості. Власники такої аури присвячують багато часу своєму духовному розвитку. Їм важливо бути наставниками, щоб передавати свої знання та мудрість іншим. Цифра 7. Фіолетовий колір аури символізує розвинену інтуїцію та духовність. Це люди-провідники, яким важливо жити в гармонії з собою, всесвітом та іншими людьми. Вони мають творчу уяву, вміють зчитувати інформацію з простору, глибоко відчувають своє покликання та сенс життя.

Фіолетовий колір аури символізує розвинену інтуїцію та духовність. Це люди-провідники, яким важливо жити в гармонії з собою, всесвітом та іншими людьми. Вони мають творчу уяву, вміють зчитувати інформацію з простору, глибоко відчувають своє покликання та сенс життя. Цифра 8. Сірий колір говорить про те, що власники такої аури повинні слідкувати за своїм здоров’ям. Іноді вони можуть почуватися обмеженими, тому їм варто розвивати свою творчу уяву та аналітичне мислення.

Сірий колір говорить про те, що власники такої аури повинні слідкувати за своїм здоров’ям. Іноді вони можуть почуватися обмеженими, тому їм варто розвивати свою творчу уяву та аналітичне мислення. Цифра 9. Білий колір є найдосконалішим, адже він символізує прозорість та чистоту. Дев’ятка – це число абсолютної досконалості, тому така аура дає розширені можливості у всіх сферах буття. Людина з білою аурою може досягати успіхів в усьому, чим займатиметься.

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