Для чого дачники збирають кавову гущу: способи застосування, про які ви не знали

Кава — чудове добриво для ваших рослин / © pixabay.com

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Кавова гуща наповнена поживними речовинами та органікою, тому її часто називають «добривом» для ґрунту.

Якщо ви віддаєте перевагу заварному напою, то не поспішайте виливати кавову гущу, адже на дні чашки залишилося відмінне натуральне добриво для багатьох рослин.

Свіжа кава має високий pH і здатна закислити ґрунт, тому найкраще використовувати випиту каву, оскільки кислотно-лужний баланс ґрунту вона не змінює. Однак у каві не повинно бути ні цукру, ні молока.

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Особливо гуща добре підходить для плодових дерев і квітів: троянд, азалій, рододендрону, гортензій і камелії.

Гущу можна додавати в компост або воду для поливу рослин. Якщо змішати з провареною кавою насіння моркви перед посівом, воно проросте швидше, а самі плоди будуть солодші і корисніші.

Кава як добриво для квітів корисна тим, що цей напій містить магній. Якщо рослина відчуває нестачу цього мікроелемента, можна спробувати пригостити зеленого улюбленця кавою.

Проте важливо не переборщити, щоб не зробити ґрунт занадто кислим і не порушити ріст рослин. На 1 літр ґрунту використовують не більше столової ложки кавового жмиху.

При посадці редиски та моркви висушену каву насипають на дно борозенки і злегка присипають невеликим шаром землі. Зверху викладають насіння і знову присипають ґрунтом.

Кавовий запах неприємний для деяких тварин і комах. Це стане в нагоді у саду, щоб відлякати від клумб і грядок різних шкідників. Для цього необхідно змішати кавову гущу з апельсиновою цедрою і розсипати отриманий порошок навколо рослин, які страждають від надмірної уваги непроханих гостей.

Кавова гуща також відлякує слимаків та равликів, що поїдають садовий урожай. Її можна використовувати у боротьбі з мурахами, засипаючи гущею мурашники, які розростаються на ділянці.

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