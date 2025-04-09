Для чого фахівці рекомендують засипати каву в унітаз: нізащо не здогадаєтесь про дію цього продукту

Чим очистити унітаз, щоб він сяяв вже за 10 хвилин / © Фото з відкритих джерел

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Якщо для очищення використовуються засоби, що містять хімічні речовини, це може становити загрозу для здоров’я.

Від накипу та жовтизни можна позбутися набагато швидше, легше та ефективніше. В результаті ви отримаєте не тільки чистоту, але й свіжість і приємний запах.

Досвідчені люди використовують цікавий метод, який включає каву, соду та оцет.

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Готуємо суміш:

В маленькій ємності змішуємо 1 столову ложку меленої кави, таку саму кількість соди і оцту. Ретельно перемішуємо до однорідної маси. Далі обережно виливаємо суміш в унітаз, рівномірно розподіляючи по стінках.

Залишаємо на 10 хвилин — цього часу достатньо, щоб засіб виконав свою роботу.

Через 10 хвилин добре очищуємо поверхню щіткою і змиваємо великою кількістю води. І ось — унітаз знову блищить бездоганною чистотою.