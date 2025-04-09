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Для чого фахівці рекомендують засипати каву в унітаз: нізащо не здогадаєтесь про дію цього продукту
На жаль, багато людей часто стикаються з проблемою забруднених унітазів. Для того, щоб очистити їх, потрібно докласти чимало зусиль і це забирає багато часу.
Якщо для очищення використовуються засоби, що містять хімічні речовини, це може становити загрозу для здоров’я.
Від накипу та жовтизни можна позбутися набагато швидше, легше та ефективніше. В результаті ви отримаєте не тільки чистоту, але й свіжість і приємний запах.
Досвідчені люди використовують цікавий метод, який включає каву, соду та оцет.
Готуємо суміш:
В маленькій ємності змішуємо 1 столову ложку меленої кави, таку саму кількість соди і оцту.
Ретельно перемішуємо до однорідної маси.
Далі обережно виливаємо суміш в унітаз, рівномірно розподіляючи по стінках.
Залишаємо на 10 хвилин — цього часу достатньо, щоб засіб виконав свою роботу.
Через 10 хвилин добре очищуємо поверхню щіткою і змиваємо великою кількістю води. І ось — унітаз знову блищить бездоганною чистотою.