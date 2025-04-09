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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Для чого фахівці рекомендують засипати каву в унітаз: нізащо не здогадаєтесь про дію цього продукту

На жаль, багато людей часто стикаються з проблемою забруднених унітазів. Для того, щоб очистити їх, потрібно докласти чимало зусиль і це забирає багато часу.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим очистити унітаз, щоб він сяяв вже за 10 хвилин

Чим очистити унітаз, щоб він сяяв вже за 10 хвилин / © Фото з відкритих джерел

Якщо для очищення використовуються засоби, що містять хімічні речовини, це може становити загрозу для здоров’я.

Від накипу та жовтизни можна позбутися набагато швидше, легше та ефективніше. В результаті ви отримаєте не тільки чистоту, але й свіжість і приємний запах.

Досвідчені люди використовують цікавий метод, який включає каву, соду та оцет.

Готуємо суміш:

  1. В маленькій ємності змішуємо 1 столову ложку меленої кави, таку саму кількість соди і оцту.

  2. Ретельно перемішуємо до однорідної маси.

  3. Далі обережно виливаємо суміш в унітаз, рівномірно розподіляючи по стінках.

Залишаємо на 10 хвилин — цього часу достатньо, щоб засіб виконав свою роботу.

Через 10 хвилин добре очищуємо поверхню щіткою і змиваємо великою кількістю води. І ось — унітаз знову блищить бездоганною чистотою.

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