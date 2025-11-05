Для чого потрібна бордоська рідина: чому її обов’язково потрібно використовувати в саду і як це правильно зробити

Обробка саду бордоською рідиною

Відомо, що грибкові та бактеріальні захворювання є однією з найбільших загроз для майбутнього врожаю.

Щоб ефективно захистити сад від парші, фітофтори, іржі та інших інфекцій, досвідчені садівники вже багато десятиліть використовують перевірений класичний фунгіцид — бордоську рідину. Цей засіб є недорогим, але дуже дієвим, оскільки він не лише лікує вже наявні хвороби, а й створює на поверхні рослин міцний захисний бар’єр, який не дозволяє патогенам розвиватися.

Що входить до складу препарату та як працює бордоська суміш

Бордоська рідина — це простий у приготуванні розчин, що складається лише з двох компонентів: мідного купоросу та гашеного вапна (вапняного молока). у результаті їхньої реакції утворюється стійка суспензія небесно-блакитного кольору, яка ефективно знищує широкий спектр збудників хвороб.

Ключовим елементом захисту є мідь. Вона має сильні фунгіцидні властивості, підвищує загальний імунітет культур, сприяє кращому фотосинтезу та позитивно впливає на якість плодів. Обробка мідьвмісними препаратами є особливо корисною для рослин, що ростуть на кислих або торф’яних ґрунтах, де міді часто бракує.

Як правильно готувати робочий розчин бордоської рідини

Приготування бордоської рідини вимагає точності та дотримання послідовності, оскільки від цього залежить її ефективність і безпека для рослин.

Для осінніх або ранньовесняних обробок, коли листя ще немає, використовують 3%-ний розчин (300 грамів мідного купоросу та 300-400 грамів вапна на 10 літрів води). для літніх профілактичних обробок по зеленій масі використовують слабший, 1%-ний розчин (100 грамів купоросу та 100-150 грамів вапна на 10 літрів води).

Як приготувати розчин.

Мідний купорос слід розчинити у гарячій воді в окремій пластиковій або скляній ємності.

Окремо розвести гашене вапно у холодній воді, щоб утворилося однорідне вапняне молочко.

Ннайважливіше — тонкою цівкою вливайте розчин купоросу у вапняне молоко , постійно і ретельно помішуючи. ніколи не можна змішувати їх навпаки .

Готову суміш перевіряють на кислотність, опустивши у неї чистий металевий цвях. якщо цвях почервонів, це вказує на надлишок міді, що може обпекти листя, тому слід додати ще трохи вапняного молока.

Важливо, готову бордоську рідину зберігати не можна; її необхідно використати протягом доби після приготування.

Коли обробляти бордоською рідиною

Ефективність бордоської рідини залежить від термінів обробки та її якості.

Терміни обробки для різних культур

Рання весна. Застосування 3%-ного розчину відбувається до розпускання бруньок . Це є основною обробкою проти парші та борошнистої роси для яблунь, груш, айви, смородини, малини та аґрусу .

Осінь. Обприскування 3%-ним розчином проводять після повного опадання листя . Така процедура знезаражує кору, знищує грибкові спори та шкідників, які зимують у тріщинах.

Кісточкові культури, вишні, сливи, абрикоси обробляють двічі, ранньою весною (3%) та восени (3%).

Виноград обробляють 3%-ним розчином до цвітіння, після чого переходять на безмідні засоби.

Овочі та ягоди (літо). 1%-ний розчин використовують для боротьби з фітофторою на помідорах та картоплі, а також для літньої профілактики хвороб ягідних кущів.

Як правильно обприскувати бордоською рідиною

Працювати слід у суху, безвітряну погоду , бажано вранці або ввечері, при температурі не вище +25 °c.

Розпилюйте розчин рівномірно по всій поверхні крони та стовбура.

Обов’язково обробляйте нижній бік листя , оскільки саме там часто накопичуються спори грибків.

Повторюйте обробку кожні три-чотири тижні або після сильних дощів.

Помилки, яких слід уникати під час обробки бордоською рідиною

Для безпеки та ефективності обробки необхідно уникати типових помилок: