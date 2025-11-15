- Дата публікації
-
Для чудового осіннього настрою: щирі побажання на день близьким та рідним
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».
У цій статті зібрані найкращі побажання на 15 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
«Добрим ранком! Нехай цей день розпочнеться з усмішки та тепла.»
«Пробуджуйся з радістю! Нехай сьогоднішній ранок буде світлим і натхненним.»
«Добрий ранок! Бажаю тобі енергії, легкості та гарного настрою на весь день.»
Листівки з побажанням доброго дня
«Гарного дня! Нехай кожна хвилина сьогодні приносить радість.»
«Бажаю чудового дня, наповненого приємними сюрпризами.»
«Нехай твій день буде легким, продуктивним і яскравим.»
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
«Гарного дня! Пам’ятай: ти здатний на більше, ніж думаєш.»
«Нехай цей день буде кроком до твоїх мрій. Вір у себе і вперед!»
Гарного і тихого вечора: побажання
«Гарного вечора! Нехай він буде спокійним та затишним.»
«Бажаю вечора, коли можна відпочити, розслабитися і насолодитися миттю.»