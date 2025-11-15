ТСН у соціальних мережах

Для чудового осіннього настрою: щирі побажання на день близьким та рідним

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».

Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 15 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 15 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 15 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Добрим ранком! Нехай цей день розпочнеться з усмішки та тепла.»

Побажання доброго ранку

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Пробуджуйся з радістю! Нехай сьогоднішній ранок буде світлим і натхненним.»

Побажання доброго ранку

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Добрий ранок! Бажаю тобі енергії, легкості та гарного настрою на весь день.»

Побажання доброго ранку

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Гарного дня! Нехай кожна хвилина сьогодні приносить радість.»

Побажання гарного дня

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю чудового дня, наповненого приємними сюрпризами.»

Побажання гарного дня

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай твій день буде легким, продуктивним і яскравим.»

Побажання гарного дня

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Гарного дня! Пам’ятай: ти здатний на більше, ніж думаєш.»

Побажання гарного дня

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай цей день буде кроком до твоїх мрій. Вір у себе і вперед!»

Побажання гарного дня

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Гарного вечора! Нехай він буде спокійним та затишним.»

Гарного і тихого вечора

Гарного і тихого вечора / © ТСН

«Бажаю вечора, коли можна відпочити, розслабитися і насолодитися миттю.»

Гарного і тихого вечора

Гарного і тихого вечора / © ТСН

