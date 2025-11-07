ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Для гарного настрою: щирі побажання на день близьким та рідним

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: “доброго ранку”, “гарного дня”, “бажаю чудового дня”.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 7 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 7 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 7 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Нехай твій ранок почнеться з лагідного світла й відчуття, що сьогодні на тебе чекає щось прекрасне.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Бажаю прокинутися з внутрішнім спокоєм і вдячністю, що відкривають двері до добробуту нового дня.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«„Нехай саме сьогоднішній ранок стане тим моментом, коли все почне складатися на твою користь.“

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Хай цей день подарує тобі ясні думки, легкі рішення й приємні зустрічі.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай сьогодні все складається м’яко й гармонійно, ведучи тебе до цілей без зайвого напруження.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю дня, що дарує тобі силу рухатися до найкращих версій себе.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«„Хай сьогодні тебе супроводжує натхнення, яке підкаже найвдаліші кроки й відкриє нові можливості.“

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю тобі внутрішнього піднесення, від якого навіть звичайні справи засяють новими барвами.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Нехай твій вечір буде спокійним, теплим і наповненим тихою радістю за прожитий день.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

Гарного і тихого вечора / © ТСН

«Бажаю м’якого завершення дня, що принесе відновлення й ніжну турботу про себе.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

Гарного і тихого вечора / © ТСН

