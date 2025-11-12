ТСН у соціальних мережах

Для гарного настрою: щирі побажання на день близьким та рідним

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: “доброго ранку”, “гарного дня”, “бажаю чудового дня”.

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 12 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 12 листопада / © pexels.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 12 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

“Нехай цей ранок подарує ясність думок і ніжну віру в себе.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

“Бажаю прокинутися з відчуттям нових можливостей і чистої енергії.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

“Нехай у твоєму ранку буде тепло, затишок і тихе передчуття чогось прекрасного.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

“Хай цей день дарує радість, приємні зустрічі й корисні думки.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Бажаю, щоб сьогодні тебе оточували підтримка, доброта й злагода.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Нехай твій день буде наповнений ясністю, силою та внутрішнім добробутом.”

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

“Використай цей день, щоб зробити хоча б один крок до мрії — навіть маленький має силу.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Хай у тобі прокинеться енергія творити своє життя так, як ти хочеш.”

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

“Хай вечір подарує тобі відновлення, тишу й легкість у думках.”

Гарного і тихого вечора / © ТСН

“Нехай ніч наблизить тебе до миру, натхнення та нових сил на завтра.”

Гарного і тихого вечора / © ТСН

