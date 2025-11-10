ТСН у соціальних мережах

Для гарного настрою: теплі і милі побажання на день близьким та рідним

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: “доброго ранку”, “гарного дня”, “бажаю чудового дня”.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 10 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 10 листопада / © Фото з відкритих джерел

У цій статті зібрані найкращі побажання на 10 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

“Нехай цей ранок подарує тобі легкість у серці та спокій у думках.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

“Бажаю прокинутися з внутрішнім світлом і впевненістю, що сьогодні все складеться якнайкраще.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

“Хай перші промені дня наповнять тебе натхненням і м’якою радістю.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

“Нехай день буде продуктивним, спокійним і добрим до тебе.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Бажаю, щоб кожна справа давалася легко, а кожна зустріч дарувала тепло.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Хай твій день буде наповнений маленькими перемогами і великими посмішками.”

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

“Пам’ятай: ти здатна на більше, ніж думаєш — рухайся вперед упевнено.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Кожен крок сьогодні наближає тебе до твоєї мрії — просто продовжуй іти.”

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

“Нехай твій вечір буде затишним, м’яким і сповненим гармонії.”

Гарного і тихого вечора / © ТСН

“Бажаю мирного завершення дня та приємного відпочинку для душі й тіла.”

Гарного і тихого вечора / © ТСН

