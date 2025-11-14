ТСН у соціальних мережах

Для яких знаків зодіаку ця зима стане романтичною казкою: самотність залишиться в минулому

Астрологи розповіли, кому зі знаків зодіаку зима 2025–2026 року подарує справжнє кохання.

Віра Хмельницька
Гороскоп кохання на зиму 2025-2026 року

Гороскоп кохання на зиму 2025-2026 року / © Mixnews

Холодна пора року іноді здається часом самотності, але не для всіх. Астрологи запевняють, що цієї зими зірки приготували справжню любовну історію для кількох знаків зодіаку. Їхнє життя наповниться теплом, ніжністю та приємними сюрпризами, навіть якщо зараз вони не вірять у кохання.

Телець

Тельці довго уникають нових почуттів, бо цінують спокій і передбачуваність. Проте взимку на них чекає зустріч із людиною, яка зламає стіну байдужості. Це може бути давній знайомий або колега, з яким раптом спалахне іскра. Головне, не боятися зробити перший крок.

Рак

Для Раків ця зима стане символом душевного відродження. Після періоду розчарувань вони знову повірять у любов. Всесвіт подарує їм людину, з якою буде легко і спокійно — без гри та болю. Саме такі стосунки мають шанс перерости у справжню сімейну історію.

Діва

Практичні Діви зазвичай мислять раціонально, але зірки підготували їм сюрприз — роман, який почнеться з дружби. Цей зв’язок буде глибоким, емоційним і щирим. Дівам варто довіритися інтуїції, серце цього разу не помилиться.

