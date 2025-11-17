- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Для натхнення й радості: теплі слова та добрі побажання для дорогих серцю людей
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».
У цій статті зібрані найкращі побажання на 17 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
«Нехай цей ранок розпочнеться з усмішки, світлих думок і чашки натхнення.»
«Прокидайся з вірою у себе — сьогодні світ знову дарує шанс на диво.»
«Хай сонячні промені торкнуться душі й наповнять її спокоєм і радістю.»
Листівки з побажанням доброго дня
«Нехай кожна хвилина цього дня буде доброю, легкою й наповненою сенсом.»
«Бажаю, щоб сьогодні все вдавалося, а настрій залишався сонячним до вечора.»
«Хай цей день принесе приємні новини, щирі усмішки й натхнення на нові звершення.»
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
«Ти здатен (на) на більше, ніж думаєш — просто зроби перший крок сьогодні.»
«Нехай цей день стане доказом, що наполегливість творить дива.»
Гарного і тихого вечора: побажання
«Хай вечір огорне тебе спокоєм, вдячністю й ніжним світлом затишку.»
«Відпусти турботи дня — попереду нові світанки, нові можливості й мрії.»