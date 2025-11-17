ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Для натхнення й радості: теплі слова та добрі побажання для дорогих серцю людей

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 17 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 17 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 17 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Нехай цей ранок розпочнеться з усмішки, світлих думок і чашки натхнення.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Прокидайся з вірою у себе — сьогодні світ знову дарує шанс на диво.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Хай сонячні промені торкнуться душі й наповнять її спокоєм і радістю.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Нехай кожна хвилина цього дня буде доброю, легкою й наповненою сенсом.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю, щоб сьогодні все вдавалося, а настрій залишався сонячним до вечора.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Хай цей день принесе приємні новини, щирі усмішки й натхнення на нові звершення.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Ти здатен (на) на більше, ніж думаєш — просто зроби перший крок сьогодні.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай цей день стане доказом, що наполегливість творить дива.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Хай вечір огорне тебе спокоєм, вдячністю й ніжним світлом затишку.»

Побажання доброго вечора / © ТСН

Побажання доброго вечора / © ТСН

«Відпусти турботи дня — попереду нові світанки, нові можливості й мрії.»

Побажання доброго вечора / © ТСН

Побажання доброго вечора / © ТСН

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie