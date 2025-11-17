Для натхнення й радості: теплі слова та добрі побажання для дорогих серцю людей

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 17 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 17 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Нехай цей ранок розпочнеться з усмішки, світлих думок і чашки натхнення.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Прокидайся з вірою у себе — сьогодні світ знову дарує шанс на диво.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Хай сонячні промені торкнуться душі й наповнять її спокоєм і радістю.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Нехай кожна хвилина цього дня буде доброю, легкою й наповненою сенсом.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю, щоб сьогодні все вдавалося, а настрій залишався сонячним до вечора.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Хай цей день принесе приємні новини, щирі усмішки й натхнення на нові звершення.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Ти здатен (на) на більше, ніж думаєш — просто зроби перший крок сьогодні.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай цей день стане доказом, що наполегливість творить дива.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Хай вечір огорне тебе спокоєм, вдячністю й ніжним світлом затишку.»

Побажання доброго вечора / © ТСН

«Відпусти турботи дня — попереду нові світанки, нові можливості й мрії.»

