29
1 хв

Для підняття настрою: теплі слова й сердечні побажання для найдорожчих людей

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».

Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 16 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 16 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 16 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Нехай ранок подарує тобі усмішку, легкість і віру в найкраще.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Прокидайся з натхненням — сьогодні світ чекає саме на твоє світло!»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Хай аромат кави наповнить день теплом, а серце — вдячністю за нові можливості.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Нехай сьогодні все складається легко, а кожна дрібниця дарує радість.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю дня, сповненого гармонії, успіхів і приємних сюрпризів.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Хай твій день буде яскравим, продуктивним і наповненим добром.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Вір у себе — цей день створений, щоб ти наблизив (ла)ся до мрії!»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Дій сміливо: навіть найменший крок сьогодні може змінити все завтра.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Хай вечір подарує спокій, затишок і вдячність за прожитий день.»

Побажання доброго вечора / © ТСН

Побажання доброго вечора / © ТСН

«Нехай думки стануть лагідними, серце — спокійним, а ніч — цілющою.»

Побажання доброго вечора / © ТСН

Побажання доброго вечора / © ТСН

29
