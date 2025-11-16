- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Для підняття настрою: теплі слова й сердечні побажання для найдорожчих людей
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».
У цій статті зібрані найкращі побажання на 16 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
«Нехай ранок подарує тобі усмішку, легкість і віру в найкраще.»
«Прокидайся з натхненням — сьогодні світ чекає саме на твоє світло!»
«Хай аромат кави наповнить день теплом, а серце — вдячністю за нові можливості.»
Листівки з побажанням доброго дня
«Нехай сьогодні все складається легко, а кожна дрібниця дарує радість.»
«Бажаю дня, сповненого гармонії, успіхів і приємних сюрпризів.»
«Хай твій день буде яскравим, продуктивним і наповненим добром.»
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
«Вір у себе — цей день створений, щоб ти наблизив (ла)ся до мрії!»
«Дій сміливо: навіть найменший крок сьогодні може змінити все завтра.»
Гарного і тихого вечора: побажання
«Хай вечір подарує спокій, затишок і вдячність за прожитий день.»
«Нехай думки стануть лагідними, серце — спокійним, а ніч — цілющою.»