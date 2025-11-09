- Дата публікації
-
Для позитивного настрою: теплі побажання на день друзям та рідним
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».
У цій статті зібрані найкращі побажання на 9 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
«Доброго ранку! Нехай світанок подарує тобі м’яку ясність думок і легкість у серці.»
«Хай цей ранок відкриє перед тобою нові можливості й наповнить душу теплою вірою в себе.»
«Бажаю прокинутися з усмішкою та відчути, що сьогодні Всесвіт працює на твою добру долю.»
Листівки з побажанням доброго дня
«Хай твій день буде гармонійним, плідним і сповненим маленьких приємних див.»
«Бажаю тобі дня, який надихає, підсилює й дарує внутрішній спокій.»
«Нехай сьогодні все складається легко, а добробут м’яко зростає у кожній сфері твого життя.»
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
«Хай чудовий день сьогодні стане початком твоїх нових злетів і сміливих мрій.»
«Нехай цей справді чудовий день наповнить тебе світлом, натхненням і відчуттям, що ти на правильному шляху.»
Гарного і тихого вечора: побажання
«Бажаю тобі спокійного вечора, який огорне ніжністю, гармонією та теплом домашнього затишку.»
«Гарного вечора! Нехай він подарує відпочинок, м’які думки та приємне завершення дня.»