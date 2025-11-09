ТСН у соціальних мережах

Для позитивного настрою: теплі побажання на день друзям та рідним

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 9 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 9 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 9 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Доброго ранку! Нехай світанок подарує тобі м’яку ясність думок і легкість у серці.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Хай цей ранок відкриє перед тобою нові можливості й наповнить душу теплою вірою в себе.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Бажаю прокинутися з усмішкою та відчути, що сьогодні Всесвіт працює на твою добру долю.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Хай твій день буде гармонійним, плідним і сповненим маленьких приємних див.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю тобі дня, який надихає, підсилює й дарує внутрішній спокій.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай сьогодні все складається легко, а добробут м’яко зростає у кожній сфері твого життя.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Хай чудовий день сьогодні стане початком твоїх нових злетів і сміливих мрій.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай цей справді чудовий день наповнить тебе світлом, натхненням і відчуттям, що ти на правильному шляху.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Бажаю тобі спокійного вечора, який огорне ніжністю, гармонією та теплом домашнього затишку.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

Гарного і тихого вечора / © ТСН

«Гарного вечора! Нехай він подарує відпочинок, м’які думки та приємне завершення дня.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

Гарного і тихого вечора / © ТСН

