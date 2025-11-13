- Дата публікації
Категорія
Різне
Для позитивного настрою: теплі побажання на день рідним, близьким та друзям
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».
У цій статті зібрані найкращі побажання на 13 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
«Добрий ранок! Хай сьогоднішній день подарує тобі усмішки, натхнення й ніжність у кожній миті.»
«Прокидайся з вірою в себе — світ уже чекає на твоє світло!»
«Нехай ранок буде м’яким, як промінь сонця, і наповнить серце спокоєм та вдячністю.»
Листівки з побажанням доброго дня
«Хай цей день принесе гармонію в думках і щирість у справах.»
«Бажаю, щоб сьогодні все складалося легко, а кожен момент був добрим знаком.»
«Хай день буде ясним, як небо після дощу, і щедрим на приємні події.»
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
«Ти можеш більше, ніж здається — зроби цей день доказом своєї сили!»
«Нехай сьогоднішній день стане ще одним кроком до твоєї мрії — впевнено йди вперед!»
Гарного і тихого вечора: побажання
«Хай вечір огорне тебе спокоєм, затишком і вдячністю за все, що вдалося сьогодні.»
«Бажаю теплого вечора з ароматом гарного настрою й думками, що приносять спокій.»