Для позитивного настрою: теплі побажання на день рідним, близьким та друзям

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 13 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 13 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 13 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Добрий ранок! Хай сьогоднішній день подарує тобі усмішки, натхнення й ніжність у кожній миті.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Прокидайся з вірою в себе — світ уже чекає на твоє світло!»

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Нехай ранок буде м’яким, як промінь сонця, і наповнить серце спокоєм та вдячністю.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Хай цей день принесе гармонію в думках і щирість у справах.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю, щоб сьогодні все складалося легко, а кожен момент був добрим знаком.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Хай день буде ясним, як небо після дощу, і щедрим на приємні події.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Ти можеш більше, ніж здається — зроби цей день доказом своєї сили!»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Нехай сьогоднішній день стане ще одним кроком до твоєї мрії — впевнено йди вперед!»

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Хай вечір огорне тебе спокоєм, затишком і вдячністю за все, що вдалося сьогодні.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

«Бажаю теплого вечора з ароматом гарного настрою й думками, що приносять спокій.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

