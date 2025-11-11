- Дата публікації
Для світлого настрою: теплі та сердечні слова для дорогих людей протягом усього дня
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: “доброго ранку”, “гарного дня”, “бажаю чудового дня”.
У цій статті зібрані найкращі побажання на 11 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
“Бажаю тобі ранку, що починається з тиші, легкості й внутрішнього світла.”
“Нехай світанок розгорне перед тобою день, наповнений спокоєм і натхненням.”
“Хай перші промені сонця торкнуться тебе добром і м’якою силою.”
Листівки з побажанням доброго дня
“Хай цей день відкриє перед тобою шлях до маленьких і великих перемог.”
“Бажаю тобі світлого настрою та спокійної впевненості у кожному кроці.”
“Нехай сьогодні все складається м’яко й легко, так, як тобі потрібно.”
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
“Пам’ятай: ти здатна на більше, ніж іноді думаєш — цей день може це довести.”
“Нехай у твоєму серці сьогодні живе рішучість, а в думках — сміливі цілі.”
Гарного і тихого вечора: побажання
“Нехай твій вечір буде спокійним, теплим і наповненим внутрішнім затишком.”
“Бажаю м’якого завершення дня та вдячності за все хороше, що він приніс.”