Різне

Для світлого настрою: теплі та сердечні слова для дорогих людей протягом усього дня

Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: “доброго ранку”, “гарного дня”, “бажаю чудового дня”.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 11 листопада

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 11 листопада / © pexels.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 11 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

“Бажаю тобі ранку, що починається з тиші, легкості й внутрішнього світла.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

“Нехай світанок розгорне перед тобою день, наповнений спокоєм і натхненням.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

“Хай перші промені сонця торкнуться тебе добром і м’якою силою.”

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

“Хай цей день відкриє перед тобою шлях до маленьких і великих перемог.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Бажаю тобі світлого настрою та спокійної впевненості у кожному кроці.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Нехай сьогодні все складається м’яко й легко, так, як тобі потрібно.”

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

“Пам’ятай: ти здатна на більше, ніж іноді думаєш — цей день може це довести.”

Побажання гарного дня / © ТСН

“Нехай у твоєму серці сьогодні живе рішучість, а в думках — сміливі цілі.”

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

“Нехай твій вечір буде спокійним, теплим і наповненим внутрішнім затишком.”

Гарного і тихого вечора / © ТСН

“Бажаю м’якого завершення дня та вдячності за все хороше, що він приніс.”

Гарного і тихого вечора / © ТСН

