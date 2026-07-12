Для цих знаків зодіаку після 14 липня 2026 почнеться щасливий період у житті: хто вони

Астрологічний прогноз на липень 2026 / © Mixnews

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Після 14 липня астрологи прогнозують помітні зміни для кількох знаків зодіаку. Цей період може принести вдалі збіги обставин, нові перспективи, покращення фінансового становища та позитивні події в особистому житті. Водночас астрологи нагадують, що будь-які прогнози мають розважальний характер, а результат багато в чому залежить від власних рішень і дій людини.

Телець

Для Тельців друга половина липня може стати часом стабільності та впевненого руху вперед. Зусилля, вкладені раніше, почнуть приносити відчутні результати. Деякі представники цього знаку отримають цікаві пропозиції щодо роботи або додаткового заробітку.

Особливо вдало складатимуться фінансові питання. З’явиться можливість придбати давно заплановану річ або накопичити кошти на важливу мету. В особистому житті також очікуються приємні зміни: атмосфера в родині стане спокійнішою, а самотні Тельці можуть познайомитися з людиною, яка відіграє важливу роль у майбутньому.

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Лев

Після 14 липня Леви відчують приплив енергії та натхнення. Це гарний час для реалізації нових ідей, початку проєктів і сміливих рішень. Навіть складні питання, які довго не вдавалося вирішити, можуть несподівано знайти просте рішення.

Астрологи вважають, що саме зараз Левам варто більше довіряти власній інтуїції. Вона допоможе уникнути помилок і скористатися можливостями, які відкриються найближчим часом.

Терези

Для Терезів цей період стане початком позитивних змін у різних сферах життя. Багато справ, які останнім часом просувалися повільно, нарешті почнуть приносити бажаний результат.

У професійній діяльності можливі нові знайомства, які відкриють цікаві перспективи. Не виключено й покращення фінансової ситуації. Особисте життя також потішить приємними подіями, щирими розмовами та гармонією у стосунках.

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Стрілець

Стрільців після 14 липня очікує активний і насичений подіями період. З’явиться шанс здійснити давню мрію, вирушити в подорож або отримати пропозицію, яка змінить звичний ритм життя.

Фінансова ситуація поступово стабілізується, а нові знайомства можуть виявитися дуже корисними не лише для кар’єри, а й для особистого розвитку. Головне, не боятися виходити із зони комфорту та використовувати можливості, які підготувала доля.

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