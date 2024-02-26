Для чого досвідчені кулінари обсмажують макарони перед приготуванням: ця хитрість вас здивує

Макарони — популярний продукт, який часто обирають ті, хто не хоче довго стояти біля плити. Однак, виявляється, ми знаємо далеко не всі хитрості, пов'язані з їх приготуванням.

Чому навіть макарони однієї і тієї ж марки у кожного кулінара відрізняються? Вся справа у способі їх приготування. Виявляється, навіть з найдешевших макарон можна приготувати дуже смачну страву, яка не буде розварюватися чи злипатися.

Якщо ви попередньо обсмажите сухі макарони на сковороді, це допоможе розкрити весь смак продукту. Для чого потрібно обсмажувати макарони перед приготуванням? Все дуже просто.

Насамперед, фахівці радять смажити на сковороді перед варінням недорогу вермішель. Спочатку розігрійте сковороду, додайте трішки олії і невеликий шматочок вершкового масла. Після цього відправте в посудину вермішель.

Відволікатися не варто, адже макарони потрібно в цей момент інтенсивно помішувати. Пройде буквально 2 хвилини і необхідно влити в сковороду достатню кількість киплячої води (яка покриє вермішель), сіль та спеції за смаком. Накрийте кришкою і готуйте до готовності.

Таким самим чином готують макарони і для супу. Завдяки додатковому обсмажуванню вони краще тримають свою форму і не розварюються.

Приготувати макарони з попереднім обсмаженням можна і з соусу. Для цього їх також протягом двох хвилин обсмажують на сковороді, а потім готують як зазвичай.

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