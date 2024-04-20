Для чого кидають насіння кукурудзи та квасолі в одну ямку при посіві культур

Для чого поєднують кукурудзу та квасолю при посівах

Садити разом кукурудзу та квасолю практикують в Південній Америці протягом багатьох століть. Цей метод запроваджують деякі фермери у Європі. Знають про нього і деякі наші господарі.

Користь такого сусідства очевидна.Ці рослини дуже допомагають одна одній під час росту. А ще це медоноси для бджіл, збільшення білка в силосі.

Як та коли садити разом квасолю та кукурудзу

І кукурудза, і квасоля є теплолюбними рослинами, які не переносять навіть легкі заморозки. Тому їх можна сіяти одночасно, в кінці квітня–першій половині травня.

Висівати насіння кукурудзи та квасолі, що в'ється потрібно, коли ґрунт прогріється до 12-14 градусів тепла.

За тиждень зійдуть обидві культури. Вони не заважатимуть одна одній, адже для зростання кожна візьме з ґрунту те, що їй більше треба. Крім того, переваг від такого сусідства багато.

Чому ефективно сіяти кукурудзу та квасолю разом

Найочевидніша перевага в тому, що коли рослини піднімуться, то квасоля зможе спертися на кукурудзу і їй не буде потрібна додаткова опора. Кукурудза, своєю чергою, не дасть квасолі торкнутися землі, а отже захистить її від гниття. Тож таку квасолю не потрібно буде підв’язувати, а стебла підуть на корм худобі разом із кукурудзинням.

Завдяки квасолі підвищується вміст білка в кукурудзі. Як стверджують агрономи вміст білка в чистому кукурудзяному силосі становить близько семи відсотків і може збільшуватися до дев’яти відсотків при змішуванні з квасолею, що добру добре для годівлі худоби.

Змішані посіви кукурудзи та квасолі приносять величезну користь комахам, це збільшення медоносів для бджіл. У той час, як кукурудза цвіте лише протягом пару днів, квасоля мало того, що починає цвісти пізніше за кукурудзу та ще й цвіте протягом кількох тижнів. Таким чином, бджоли та джмелі мають доступ до медоносів протягом більш тривалого періоду.

Ще одна перевага в тому, що бобові затіняють ґрунт, тим самим пригнічуючи розвиток бур’янів та знижуючи ризик ерозії ґрунту.

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