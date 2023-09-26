Для чого на ділянці потрібно висаджувати чорнобривці: ви будете здивовані

Причини, чому досвідчені городники засіюють чорнобривцями землю і це не лише задля краси

У багатьох досвідчених дачників на ділянці завжди можна помітити чорнобривці. Мало хто здогадується, що не лише заради естетичного задоволення та невибагливості рослини вони це роблять.

Чому потрібно сіяти чорнобривці

Багато хто з дачників після збору овочів висаджує на ділянках різноманітні сидерати, оскільки це покращує якість та склад ґрунту. При цьому мало хто знає про те, що з цим завданням впораються і звичайні чорнобривці без яких-небудь складнощів. Ці квіти дають велику зелену масу, коренева система потужна, мичкувата, корінці витягають з шарів землі необхідні мікро- і макроелементи для майбутніх рослин. Якщо на місці, де росли чорнобривці наступного року посадити городні культури, результат вас здивує.

Чорнобривці допоможуть і у боротьбі з кротами. Якщо ви не хочете піддавати свою ділянку такому ризику, висадіть та ростіть чорнобривці. Ці рослини будуть відлякувати кротів. Серед фахівців чорнобривці вважаються найбільш ефективними гуманними засобами боротьби з кротами разом з бобами та королівським рябчиком.

Не усі знають городники та садівники знають, що наявність чорнобривців на ділянці в цілому значно знижує кількість шкідників будь-якого роду. Чорнобривці відмінно зарекомендували себе в якості як засобу боротьби з ними, так і профілактики. Корінці чорнобривців виділяють специфічні речовини, які не дають можливості розвиватися нематоді, дротянику. Крім того, чорнобривці пригнічують розвиток грибкових захворювань. Наземна маса виділяє особливі фітонциди, які не переносять багато шкідників-комах, таких як капустяна білянка, колорадські жуки, цибульна муха, попелюха, совка та ін..

З чорнобривців можна виготовити чудове зелене добриво. Так само як кропиву, кульбаби, рослину витримують до 7 днів і більше у бочці з водою, поки суміш не перебродить.

Наостанок, потрібно згадати про цілющі властивості квітів чорнобривців для здоров'я. Чаї із засушених пелюстків лікують найрізноманітніші хвороби, сухі квітки можна використовувати як приправу.

Читайте також: