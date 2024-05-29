Для чого потрібне потовщення на кабелі вашого ноутбука: про його роль мало хто знає

Багато людей щодня працює з ноутбуком. Напевно, ви помічали на кабелі невелике потовщення, схоже на циліндр. Навіщо воно?

Що це за дивна річ і чому вона завжди присутня на всіх зарядних кабелях сучасних ноутбуків, розповіли в статті msn.com. Це невелике потовщення називається феритовий сердечник, або феритова кулька.

Якщо говорити зрозумілою мовою, то феритова кулька є таким собі фільтром, який гарантує, що електромагнітні перешкоди не заважатимуть іншим електронним пристроям поблизу вашого ноутбука. Напевно, зараз ви думаєте, чому ваш ноутбук взагалі повинен заважати іншим пристроям і як дивний пластиковий циліндр може цьому запобігти.

Все досить просто. Електронні пристрої, наприклад ваш ноутбук, генерують електромагнітні хвилі, які передаються зарядним кабелем ноутбука та випромінюються в навколишнє середовище. Тепер ці хвилі можуть створювати перешкоди іншим електронним пристроям.

Типовим прикладом може бути ваш Wi-Fi. Wi-Fi передає на одній довжині хвилі, у вас можуть виникнути проблеми з підключенням. Електромагнітні хвилі також можуть викликати мерехтіння моніторів або стрекотіння динаміків. Звичайно, це все проблеми, яких не хоче мати жоден користувач.

Щоб цього не сталося, кабелі для зарядки ноутбука мають феритовий сердечник. Цей "фільтр" розміщено на кабелі, відразу за штекером, який входить у ваш ноутбук. Всередині пластикового циліндра, як ви вже могли здогадатися, знаходиться феритовий сердечник, через який проходить зарядний кабель.

Ферит — це матеріал, який взагалі не є електропровідним або, принаймні, майже не проводить, тому поглинає електромагнітні хвилі, що проходять через зарядний кабель. Як тільки зарядний кабель проходить через дивний циліндр і, таким чином, через феритовий сердечник, усі електромагнітні хвилі поглинаються і, отже, більше не можуть створювати перешкод іншим електронним пристроям.

Якщо ваш зарядний кабель не має феритового сердечника, як, наприклад, на MacBook, вам не потрібно турбуватися. У багатьох нових електронних пристроях ці феритові сердечники вже вбудовані в пристрій, тому їх не потрібно приєднувати до зарядного кабелю.

Читайте також: