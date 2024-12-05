Для чого потрібно встромляти столові прибори в цибулину: трюк, який вирішить серйозну проблему

Як повідомляють в виданні Mirror, існує простий, але ефективний спосіб, щоб швидко очистити столові прибори від іржі. Не поспішайте витрачати кошти на хімічні засоби, адже такі забруднення можна видалити за допомогою доступного і натурального методу.

Фахівчиня у сфері чистоти, Лорна Вайт, розповіла про геніальне рішення. Вона наголосила, що це не лише можливість заощадити, але й швидко видалити плями іржі за допомогою тих продуктів, які є в кожному холодильнику.

Найефективнішим, за її словами, засобом для очищення іржі зі столових приборів є цибуля. Якщо ножі та виделки заржавіли, їх просто потрібно встромити у цибулину кілька разів і ви побачите, що іржа повністю зникає на очах.

Не забудьте після очищення столових приборів цибулею додатково витерти їх насухо ганчіркою з мікрофібри.

Якщо плями від іржі вже застаріли, або їх надто багато, і вони не хочуть просто так зникати, залишіть прибори в цибулині на кілька хвилин. Тоді засіб подіє значно ефективніше. Лорна каже, що немає значення, який саме вид цибулі ви будете використовувати, тому і червона, і біла однаково підійдуть, якщо потрібно позбутися іржі.

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