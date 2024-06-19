Для чого залишати стакан води з содою в холодильнику: секрет, який стане у пригоді кожній господині

Кожна господиня не раз стикалися з проблемою стороннього запаху в холодильнику. Запах може з'являтися як від самих продуктів та страв, та і від продуктів, які зіпсувалися. Особливо влітку, особливо ця проблема стає гострою під час відключення світла.

Є багато способів, як позбутися неприємного запаху в холодильнику, наприклад, можна протерти полиці та стінки холодильника розчином оцту.

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Зазначені методи досить ефективні, але потребують багато зусиль - відключення техніки, потрібно вийняти все, що є всередині холодильника, після миття покласти знову тощо.

Господині давно придумали простіший, ефективний спосіб видалити небажаного запаху із холодильника. Потрібно розчинити столову ложку соди в склянці води, перемішати отриману суміш і поставити стакан на полицю рефрижератора.

Стакан води з содою не лише допоможе позбутися неприємного запаху, а й уникнути утворення льоду в холодильнику. Гідрокарбонат натрію, що міститься в соді, під час випаровування завадить намерзанню льоду в холодильнику, а також запобігатиме вбиранню продуктами сторонніх запахів, зберігаючи їхній природний аромат.

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